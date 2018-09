Us Open | trionfo Djokovic | Del Potro finisce ko

Tennis - Us Open : il trionfo di Djokovic - Del Potro si arrende in tre set : Juan Martin Del Potro piange per l'occasione mancata: 'Ma se dovevo perdere, va bene che sia stato con Nole: è un amico', dice con la voce rotta dall'emozione all'epilogo della finale. E Nole Djokovic ...

Us Open - Serena Williams perde la testa e la finale. Primo trionfo Slam per Osaka : E' la più giovane vincitrice degli us Open dai tempi della 19enne Maria Sharapova nel 2006, da lunedì sarà la numero 7 del mondo, e quello che è più importante ha il futuro dalla sua parte. ...

US Open 2018 : trionfo di Naomi Osaka! Serena Williams crolla - grandi polemiche col giudice di sedia : Epilogo inatteso nel torneo di singolare femminile agli US Open di tennis: la regina è la nipponica Naomi Osaka, classe 1997, mentre crolla Serena Williams, padrona di casa, che, dopo un lungo diverbio col giudice di sedia, Ramos, sull’orlo del pianto, si arrende 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il primo set si apre con la giapponese a tenere testa alla statunitense nel primo game, portandola ai vantaggi. Serena si salva, ...

US Open 2018 : nel doppio misto al match tie break trionfo per Bethanie Mattek-Sands e Jamie Murray : Una finale thrilling con più ribaltamenti di fronte, ma alla fine il torneo di doppio misto degli US Open di tennis va alla statunitense Bethanie Mattek-Sands ed allo scozzese Jamie Murray, che in finale rimontano e battono al match tie break la polacca Alicja Rosolska ed il croato Nikola Mektic con il punteggio di 2-6 6-3 [11-9] in ottanta minuti di gioco. Nel primo set la coppia tutta europea allunga già nel terzo gioco, trovando lo strappo al ...

US Open 2018 : nel doppio maschile trionfo di Mike Bryan e Jack Sock! Annichiliti Kubot-Melo : Senza storia la finale del doppio maschile degli US Open di tennis: i padroni di casa, gli statunitensi Mike Bryan (18° titolo Slam) e Jack Sock, coppia numero tre del seeding, battono 6-3 6-1 il polacco Lukasz Kubot ed il brasiliano Marcelo Melo, coppia numero sette del tabellone. Per i vincitori, nel 2018 accoppiata Wimbledon-US Open. Nel primo set servizio dominante, gli statunitensi non sfruttano l’occasione per l’allungo nel ...

Golf : Alps Tour; trionfo dell'amateur Giacomo Fortini nel Cervino Open : Italian Pro Tour Banca Generali Private - Nell'ambito del Progetto Ryder Cup 2022 " con la collaborazione di Infront Sport & Media, Official Advisor della FIG " la stagione dell'Italian Pro Tour si ...

Alps tour : Trionfo dell'amateur Giacomo Fortini nel Cervino Open : Roma, 31 ago., askanews, - L'amateur Giacomo Fortini ha vinto con 195 colpi, 67 60 68, -9, il Cervino open, torneo dell'Alps tour e sesta tappa stagionale dell'Italian Pro tour Banca Generali Private, ...

Golf - Women’s British Open 2018 : Georgia Hall in trionfo davanti al suo pubblico. Pornanong Phatlum beffata all’ultimo giro : Il primo trionfo tra LPGA e European Tour non poteva essere più dolce per Georgia Hall. Un Major, il Women’s British Open, vinto davanti al suo pubblico, Lytham St Annes, Lancashire. L’inglese ha dato spettacolo nell’ultimo giro, firmando un 67 che l’ha portata fino al successo con -17, battendo di due colpi la thailandese Pornanong Phatlum, che comanda il leaderboard a inizio giornata ma che è crollata a poche buche ...

Molinari nella storia! Trionfo al British Open : ROMA - Impresa di Francesco Molinari che ha vinto l' Open Championship disputato sul green del Carnoustie Golf Links , par 71,, in Scozia. Con questa vittoria Molinari è il primo italiano di sempre a ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari MR. SLAM! Trionfo leggendario - Italia in estasi! : Francesco Molinari è nella leggenda del Golf. Il fuoriclasse azzurro ha trionfato nel British Open 2018, conquistando la vittoria più bella nella storia del Golf Italiano. Mai prima d’ora un rappresentante del Bel Paese aveva vinto un torneo dello Slam. E il putt alla 18 di Molinari ha suggellato un momento che resterà per sempre incastonato tra le pagine leggendarie dello sport tricolore. Molinari ha vinto con autorità il British Open ...