US Open Junior | l’azzurro Musetti si ferma in finale

Sognando Federer : chi è Lorenzo Musetti - finalista agli US Open Junior : Già perché è già fra i primi 20 Juniores del mondo, attualmente per la precisione è numero 18, in età da tornei under 16. E fra i pochi che gli stanno davanti non c'è nessuno più giovane di lui. ...

US Open 2018 : Lorenzo Musetti cede in finale nel torneo juniores. Vince il brasiliano Seyboth Wild in tre set : Si ferma in finale il sogno di Lorenzo Musetti nel torneo juniores degli US Open 2018. Il 16enne di Carrara è stato sconfitto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild, sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-1 2-6 6-2 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Resta comunque un grandissimo torneo quello di Musetti, che si conferma a grandi livelli dopo i quarti raggiunti a Wimbledon. Lorenzo è stato il primo azzurro a centrare la ...

US Open 2018 - Lorenzo Musetti in finale del torneo juniores! Battuto Brooksby - nell’ultimo atto giocherà con il brasiliano Seyboth Wild : A 16 anni, Lorenzo Musetti è in finale al torneo juniores degli US Open 2018. Il giovane azzurro ha superato per 6-3 6-3 l’americano Jenson Brooksby, che aveva ricevuto una Wild card per il tabellone principale nel torneo dei grandi ed è stato il primo avversario di John Millman, arrivato poi fino ai quarti di finale battendo Fognini, Kukushkin e Federer. Musetti è partito subito molto forte, ottenendo due break nei primi tre giochi e ...

LIVE Brooksby-Musetti 3-6 - diretta e risultato tempo reale semifinale Us Open Junior 2018 : fine set : Lorenzo Musetti foto Carini LIVE Brooksby-Musetti 3-6 0-0* semifinale Us Open Junior 2018, Louis Armstrong Stadium 18.54 Comincia il secondo set con Lorenzo Musetti al servizio. 18.52 PRIMO SET ...

US Open 2018 - Lorenzo Musetti scalda l’Italia : semifinale nel tabellone juniores : Lorenzo Musetti sta facendo sognare l’Italia agli US Open 2018. Il 16enne di Carrara ha infatti raggiunto la semifinale del torneo giovanile dominando il match contro il polacco Daniel Michalski dopo aver sofferto nel turno precedente. Il toscano è stato semplicemente superlativo contro il rivale, recuperando un break nel primo set e infilando una striscia vincente di addirittura 10 game a zero per entrare tra i migliori quattro giocatori ...

US Open 2018 - Del Potro vuole fermare Nadal - Djokovic favorito su Nishikori. Ci sono due azzurri nei quarti juniores maschili : Nel secondo venerdì degli US Open 2018, Flushing Meadows saluta l’avvicinarsi delle semifinali maschili. Per la prima volta dal 2012, saranno impegnati in una semifinale Slam quattro giocatori già finalisti in almeno uno di essi. Si sarebbe potuto verificare un ulteriore evento, mai accaduto nell’era Open: gli ultimi quattro giocatori rimasti tutti già campioni in uno dei quattro tornei maggiori. Non è successo perché Kei Nishikori ...

US Open juniores : sorridono Zeppieri e Musetti - sono agli ottavi : Nemmeno il kazako Skatov, numero 5 del seeding e numero 1 al mondo tra gli juniores all'inizio di quest'anno, è riuscito a metterlo in difficoltà, raccogliendo un misero game in 46 minuti di una ...

Tennis - Us Open juniores : solo Zeppieri supera le qualificazioni : Un qualificato su dieci, con in più due sorteggi non proprio favorevoli nel main draw. Lo Us Open juniores, per gli azzurrini, in partenza somiglia tanto a quello dei colleghi più grandi: numeri ...

