US Open | Del Potro scrive ai propri tifosi | “siete il trofeo più bello”

US Open - l’inchino di Chris Evert alla Osaka fa il giro del mondo [VIDEO] : Naomi Osaka omaggiata da Chris Evert per la vittoria degli US Open femminili, contro i fischi riservatigli da una parte del pubblico Naomi Osaka ha vinto gli US Open femminili, dominando una finale ricca di polemiche contro Serena Williams. Tali polemiche, che non riguardano neanche lontanamente la Osaka, hanno un po’ offuscato la sua vittoria. La giapponese è stata addirittura fischiata in alcuni passaggi della premiazione del ...

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

VIDEO Djokovic-Del Potro - highlights Finale US Open 2018 : i colpi migliori e i momenti decisivi : Novak Djokovic è il vincitore degli US Open 2018. Il serbo, che ha superato in Finale Juan Martin Del Potro per 6-3 7-6 6-3, con la vittoria di questo atto conclusivo arriva a quota 14 Slam, iscrivendosi al novero di coloro i quali hanno raggiunto o superato Pete Sampras, fino a una decina di anni fa ritenuto irraggiungibile. Per Djokovic si tratta della terza vittoria negli US Open, dopo i precedenti del 2011 e del 2015. Un match dominato in ...

