US Open | caso Williams | la ITF si schiera con il giudice Ramos ' Integro e professionale'

Us Open - la reazione di Serena Williams diventa un caso di parità di genere 'Se fossi stata un uomo...' : Tennis Tennis, Serena s'arrabbia col giudice di sedia: "Ladro". E perde gli Us Open di GIORGIA MECCA

US Open - il racconto del caso Serena Williams : il coaching - il 2° warning - il game di penalità e le accuse di sessismo : Serena Williams furibonda dopo la finale degli US Open, la tennista americana ha accusato l’arbitro d’essere un ladro Il finale che non ti aspetti nella finale femminile degli US Open. Naomi Osaka è la nuova regina di New York, prima giapponese nella storia a trionfare in un Major, realizza il suo sogno di sfidare e battere Serena Williams nella finale dello Slam statunitense ma forse non si aspettava di farlo così come è ...

US Open – Caso Kyrgios-Lahyani - Federer attacca : “non so cosa gli abbia detto - ma contro di me non lo permetterò” : Roger Federer commenta l’episodio di ‘coaching’ che ha coinvolto Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il tennista svizzero ha espresso un duro giudizio sulla vicenda Nick Kyrgios è uno dei protagonisti più chiacchierati degli US Open. Pur essendo finito al centro di un’aspra polemica, questa volta il tennista aussie ha poche colpe. Curioso l’episodio accaduto durante la sfida contro Herbert, con Kyrgios seduto a ...

US Open 2018 : Mohamed Lahyani non sarà sanzionato per il caso del dialogo con Nick Kyrgios : Molto rumore per nulla. Si chiude senza sanzioni la vicenda che ha coinvolto, nella giornata di ieri, il celebre giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani e l’australiano Nick Kyrgios durante il match di secondo turno degli US Open che opponeva quest’ultimo al francese Pierre-Hugues Herbert. Il comunicato emesso dal torneo, in particolare, recita quanto segue: “Dopo una globale osservazione condotta dagli ufficiali di gara degli ...

Us Open - la decisione (controversa) sul caso Lahyani : sanzione “parziale” : Lahyani continua a far discutere agli Us Open, i suoi dettami a Kyrgios non sono piaciuti ed erano attese sanzioni all’arbitro Agli Us Open nelle ultime ore si fa un gran parlare del caso Lahyani, l’arbitro che si è ‘trasformato’ in coach di Kyrgios nella gara di ieri dell’australiano. Ebbene, era attesa la decisione in merito ad un’eventuale sanzione contro Lahyani, sanzione che è arrivata solo in ...

Caso Kyrgios-Lahyani – Parla lo sconfitto Herbert : “gli US Open mi hanno preso per idiota! Ecco cos’è successo” : Pierre-Hugues Herbert molto arrabbiato per l’apparente Caso di coaching fra Kyrgios e l’arbitro Lahyani: il francese durissimo nel post gara Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a Parlare con Kyrgios, quasi ‘incoraggiandolo’ a fare ...

Caso Kyrgios-Lahyani – Gli US Open fanno chiarezza : ecco perché l’arbitro è sceso a parlare con il tennista : Gli US Open hanno rilasciato un comunicato ufficiale al fine di fare chiarezza su quanto successo fra Nick Kyrgios e l’arbitro Mohamed Lahyani, accusato di coaching Episodio incredibile accaduto durante il match degli US Open fra Kyrgios ed Herbert. Mentre il tennista australiano era seduto sulla sedia durante una pausa, intento a fare i suoi soliti ‘capricci’, l’arbitro è sceso dalla sedia andando a parlare con Kyrgios, quasi ...

US Open – Comunicato ufficiale del torneo : chiarito il caso dello ‘spogliarello’ di Alizè Cornet : Comunicato ufficiale degli US Open nel quale è stata spiegata la politica legata al cambio di abito per i tennisti: assolta Alizè Cornet dopo lo ‘spogliarello’ improvvisato che le è costato il warning Alizè Cornet è una delle tenniste più chiacchierate dell’inizio degli US Open. Non di certo per i risultati ottenuti, vista l’eliminazione all’esordio, ma per uno ‘spogliarello’ improvvisato durante ...

