Uragano Florence verso la massima potenza | paura negli Stati Uniti - VIDEO impressionante

Uragano Florence 1 :

Usa : Uragano Florence si rafforza a categoria 4 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uragano Florence sempre più potente - spaventa la East Coast : Uragano Florence sempre più forte e potente, ha raggiunto categoria 3 e non arresta la sua corsa verso la costa orientale degli Stati Uniti. Il National Hurricane Center afferma che i suoi venti siano ...

Usa : Uragano Florence si rafforza a categoria 3 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maltempo Usa - l’Uragano Florence si rafforza ancora : ora è di Categoria 4 - venti a 195 Km/h : Si rafforza ancora l’uragano Florence, che minaccia la costa sudorientale degli Stati Uniti. Secondo il Centro nazionale uragani, è arrivato alla Categoria 4, con venti che soffiano a 195 Km/h. I governatori di North e South Carolina e Virginia hanno già dichiarato lo stato d’emergenza in vista delle tempesta, attesa sulle loro coste tra giovedì e venerdì. Le autorità hanno già emesso ordini di evacuazione per la contea di Dare e ...

Uragano Florence si rafforza - categoria 3 : ANSA, - NEW YORK, 10 SET - L'Uragano Florence si sta rapidamente intensificando nel suo percorso verso la costa orientale degli Stati Uniti: secondo il National Hurricane Center si e' già rafforzato a ...

Allerta in Usa : l’Uragano Florence è salito a Categoria 3 - venti fino a 185 Km/h : Occhi puntati sugli Stati Uniti, dove l’uragano Florence è stato elevato alla Categoria 3 con venti che soffiano a quasi 185 km/h mentre si avvicina alla costa sud-orientale degli Stati Uniti e si prepara a investire la Carolina del Nord. Lo ha riferito il Centro Nazionale Uragani americano, lanciando l’allarme per quello che si prospetta come un “un uragano estremamente pericoloso”. Il rischio è che arrivi alla Categoria ...

Usa - l’Uragano Florence minaccia l’East Coast : atteso per giovedì : Con la fine dell’estate, inizia la stagione degli uragani negli Stati Uniti: in particolare adesso è l’uragano Florence a minacciare l’East Coast degli Usa, sopratutto North e South Carolina. Secondo il National Hurricane Center l’occhio dell’uragano dovrebbe spostarsi tra le Bermuda e le Bahamas martedì e mercoledì, per arrivare sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti giovedì. North Carolina, South Carolina e ...

USA - l’analisi tecnica di Florence : attesa una rapida intensificazione dell’Uragano - forte rischio di alluvioni : Florence si è nuovamente trasformato in un uragano, categoria 1, e dovrebbe rapidamente intensificarsi in un pericolosissimo uragano di categoria 4 nella giornata di domani, martedì 11 settembre, mentre si dirige verso il sud-est degli Stati Uniti. È probabile che Florence tocchi terra tra giovedì 13 e venerdì 14. Le probabilità che l’uragano permanga vicino o sulle costa per diversi giorni stanno aumentando e questo rende Florence un’enorme ...

L'Uragano Florence minaccia la costa degli Stati Uniti - : Tre Stati " Virginia, Carolina del Nord e del Sud " hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Entro il 10 settembre L'uragano raggiungerà la categoria 3 e gli effetti potrebbero essere "devastanti"

L’Uragano Florence si abbatte sulle Bermuda e potrebbe diventare di 4ª categoria prima di abbattersi sugli USA nei prossimi giorni [MAPPE] : 1/13 Credit: NOAA ...

Uragano Florence verso l'America : gli ultimi aggiornamenti sulla traiettoria e sull'impatto : Fa sempre più paura l'Uragano Florence, che prosegue la sua strada nell'Oceano Atlantico, in direzione dell'America. Attualmente Florence presenta un'intensità ancora non particolarmente...

Uragano Florence - minaccia sempre più concreta per gli USA : La tempesta tropicale Florence, nell’Atlantico, riguadagna lo status di Uragano e passato l’arcipelago delle Bermuda torna a minacciare la costa est degli Stati Uniti. Gli stati che gia’ si preparano al peggio sono North Carolina e South Carolina, che hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Lo hanno fatto per precauzione anche la Florida, la Georgia, il Delaware, la Virginia e il New Jersey, dove si temono soprattutto ...

Atlantico - l'Uragano Florence minaccia la costa est degli Usa : E' salita allo status di uragano e minaccia la costa est degli Stati Uniti la tempesta tropicale Florence, che nell'Atlantico ha oltrepassato l'arcipelago delle Bermuda. A prepararsi al peggio sono ...