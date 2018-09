Uragano Florence | gli Stati Uniti d’America si preparano all’inferno | milioni di evacuati

L’Uragano Florence spaventa gli Usa : è già di categoria 4 - 1 milione di evacuati nella Carolina del Sud : Il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, ha ordinato l’evacuazione obbligatoria per oltre un milione di residenti sulla costa orientale dello stato per l’uragano Florence. “E’ un uragano molto pericoloso”, ha avvertito il governatore. L’uragano Florence, innalzato a categoria 4, e’ il piu’ violento che abbia minacciato la Carolina del Sud da oltre 20 anni. “Vogliamo che nessuno ...

Maltempo - massima allerta negli Usa : l’Uragano Florence si dirige verso la costa orientale : Cresce l’allarme nella costa sud-orientale degli Stati Uniti dove per giovedì si attende l’arrivo dell’uragano Florence. La tempesta si sta intensificando tanto da essere classificata categoria 4 con venti da quasi 200 130 chilometri all’ora. Secondo il National Hurricane Center la forza di Florence dovrebbe crescere ancora prima di approdare da qualche parte sulla costa sud-orientale o del Medio Atlantico. A causa ...

Uragano Florence verso la massima potenza - paura negli Stati Uniti - VIDEO impressionante dallo spazio : Si rinforza l'Uragano Florence nell'Atlantico. Il ciclone tropicale colpirà la East Coast. VIDEO impressionante. L'Uragano Florence si intensifica di minuto in minuto in maniera totalmente autonoma...

Uragano Florence sempre più potente - spaventa la East Coast : Uragano Florence sempre più forte e potente, ha raggiunto categoria 3 e non arresta la sua corsa verso la costa orientale degli Stati Uniti. Il National Hurricane Center afferma che i suoi venti siano ...

Maltempo Usa - l’Uragano Florence si rafforza ancora : ora è di Categoria 4 - venti a 195 Km/h : Si rafforza ancora l’uragano Florence, che minaccia la costa sudorientale degli Stati Uniti. Secondo il Centro nazionale uragani, è arrivato alla Categoria 4, con venti che soffiano a 195 Km/h. I governatori di North e South Carolina e Virginia hanno già dichiarato lo stato d’emergenza in vista delle tempesta, attesa sulle loro coste tra giovedì e venerdì. Le autorità hanno già emesso ordini di evacuazione per la contea di Dare e ...

Allerta in Usa : l’Uragano Florence è salito a Categoria 3 - venti fino a 185 Km/h : Occhi puntati sugli Stati Uniti, dove l’uragano Florence è stato elevato alla Categoria 3 con venti che soffiano a quasi 185 km/h mentre si avvicina alla costa sud-orientale degli Stati Uniti e si prepara a investire la Carolina del Nord. Lo ha riferito il Centro Nazionale Uragani americano, lanciando l’allarme per quello che si prospetta come un “un uragano estremamente pericoloso”. Il rischio è che arrivi alla Categoria ...

Usa - l’Uragano Florence minaccia l’East Coast : atteso per giovedì : Con la fine dell’estate, inizia la stagione degli uragani negli Stati Uniti: in particolare adesso è l’uragano Florence a minacciare l’East Coast degli Usa, sopratutto North e South Carolina. Secondo il National Hurricane Center l’occhio dell’uragano dovrebbe spostarsi tra le Bermuda e le Bahamas martedì e mercoledì, per arrivare sulla costa sud-orientale degli Stati Uniti giovedì. North Carolina, South Carolina e ...

USA - l’analisi tecnica di Florence : attesa una rapida intensificazione dell’Uragano - forte rischio di alluvioni : Florence si è nuovamente trasformato in un uragano, categoria 1, e dovrebbe rapidamente intensificarsi in un pericolosissimo uragano di categoria 4 nella giornata di domani, martedì 11 settembre, mentre si dirige verso il sud-est degli Stati Uniti. È probabile che Florence tocchi terra tra giovedì 13 e venerdì 14. Le probabilità che l’uragano permanga vicino o sulle costa per diversi giorni stanno aumentando e questo rende Florence un’enorme ...

L'Uragano Florence minaccia la costa degli Stati Uniti - : Tre Stati " Virginia, Carolina del Nord e del Sud " hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Entro il 10 settembre L'uragano raggiungerà la categoria 3 e gli effetti potrebbero essere "devastanti"

L’Uragano Florence si abbatte sulle Bermuda e potrebbe diventare di 4ª categoria prima di abbattersi sugli USA nei prossimi giorni [MAPPE] : 1/13 Credit: NOAA ...