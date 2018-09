Uomini e Donne | Alfredo Tanasi del pubblico parlante | Nel programma da 22 anni Con

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 settembre 2018 : il confronto tra Riccardo e Davide! : La seconda parte di Uomini e Donne Over è carica di tensione. Continua la discussione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In studio giunge anche il single Davide! Ospiti speciali, alcune coppie protagoniste di Temptation Island Vip. Uomini e Donne: in studio il single Davide si confronta con Riccardo! Prosegue il battibecco animato anche durante l’inizio della seconda parte di Uomini e Donne Over. Ida Platano ha perso completamente la ...

Mara Fasone - passato da corteggiatrice di Francesco Monte/ Uomini e Donne : l’insolita indiscrezione : Sapevate che Mara Fasone è stata una corteggiatrice di Francesco Monte? Le valide talpe del VicoloDelleNews, hanno scoperto questa bizzarra indiscrezione che vi raccontiamo a seguire!(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:00:00 GMT)

VIDEO | 'Uomini e donne' parte col botto - il confronto tra Ida e Riccardo finisce nella bufera : A due mesi dalla fine di 'Temptation Island', la coppia ammette di essere nuovamente in crisi: Riccardo, infatti, ha...

Gossip Uomini e Donne - la tronista Mara potrebbe aver avuto un flirt con Francesco Monte : Tra i nuovi protagonisti di Uomini e Donne vi è anche la bella Mara Fasone, scelta dalla produzione come nuova tronista di questa edizione del programma di Canale 5 che proprio oggi ha riaperto i battenti in televisione. La bella Mara non è passata inosservata in primis per la sua bellezza ma anche per il suo triste passato, fatto di povertà e difficoltà economiche, che ha scelto di raccontare nel video di presentazione. Ma a quanto pare nel ...

Maria De Filippi - terremoto a Uomini e donne : per chi ha preso una cotta Luigi Mastroianni - tronista gelato : Subito un terremoto nel salotto di Maria De Filippi . A Uomini e donne il tronista Luigi Mastroianni ha preso subito una cotta per un'altra tronista, Mara Fasone , annullando tutti gli appuntamenti in ...

Uomini e Donne - Giorgio Manetti abbandona Maria De Filippi : lei lo smaschera - cosa va a fare : Era già stato anticipato dallo stesso Giorgio Manetti che per la prossima stagione di Uomini e Donne non sarebbe stato tra i cavalieri del Trono Over di Maria De Filippi. Il motivo di questa decisione ...

Uomini e Donne gossip : nel passato della nuova tronista Mara c’è Francesco Monte? : gossip Uomini e Donne, Mara Fasone corteggiatrice di Francesco Monte? Lo scoop Uno scoop vero e proprio quello lanciato dal blog Il Vicolo delle News. Torniamo a parlarvi della nuova e bellissima tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. A quanto pare, secondo le lettrici del sito web appena citato, nel passato della ragazza […] L'articolo Uomini e Donne gossip: nel passato della nuova tronista Mara c’è Francesco Monte? proviene ...

Uomini e Donne - Ida delusa : Stefany smaschera Riccardo Guarnieri : Stefany inguaia Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: Ida furiosa E’ appena terminata la prima puntata della nuova edizione del Trono Over di Uomini e Donne, e le polemiche sono già divampate. Cosa è successo? C’è stato l’attesissimo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prima ad entrare in studio è stata Ida, la quale ha dichiarato di aver scoperto che il suo fidanzato è rimasto in contatto con la tentatrice ...

Uomini e donne - l'intrattenimento low budget di Maria De Filippi che si ripete e si auto-alimenta : Recensire la prima puntata della 23esima edizione di Uomini e donne significa rischiare di scrivere cose già scritte. Non può essere diversamente per un format di successo (anche sui social) che continua a ripetersi riuscendo in maniera assai impressionante a raccontare (un certo tipo di) le relazioni interpersonali dei giorni nostri introducendo man mano, apparentemente in maniera naturale, ma in realtà assai strategicamente, piccoli ...

Uomini e Donne - l’esilarante parodia di Tina e Gianni sull’incontro tra Ida e Gemma [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi ha esordito questa nuova stagione con il trono over. La protagonista principale è stata ovviamente Gemma Galgani, reduce dalle vacanze estive trascorse da single. La dama torinese ha dovuto sopportare l’assenza dell’ex compagno Giorgio Manetti, che quest’anno pare abbia lasciato definitivamente il programma. In compenso, per ...

Giorgio Manetti via da Uomini e Donne per colpa di Gianni Sperti : Uomini e Donne: Giorgio Manetti assente per colpa di Sperti Maria De Filippi è tornata in con la nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5. Tra il parterre maschile del Trono Over è spiaccata l’assenza di Giorgio Manetti. Il fiorentino ha deciso di mantere la sua parola a quanto annunciato nelle ultime puntate della scorsa stagione del dating sentimentale quando promise che non sarebbe più tornato in studio. La conduttrice ha ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI SI SPOSANO?/ Confronto con la tentatrice Stefanì a Uomini e Donne : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI si sposeranno? Dopo Temptation Island tornano a Uomini e Donne ma le cose non vanno per il meglio: ecco le anticipazioni(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e donne riparte dal trono over : Ida e Riccardo di Temptation Island : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA15.35 Entra in studio Stefanì. 15.32 Ida scopre che Riccardo dopo il programma ha sentito Stefanì, la tentatrice, nonostante lo avesse negato anche davanti alle telecamere. Lei: "Non riesco a capire perché ha detto una bugia". 15.29 Entra in studio, da sola, Ida. 15.27 Dopo Temptation Riccardo e Ida avevano deciso di andare a convivere. 15.22 De Filippi annuncia che tra Ida e Riccardo dopo Temptation, dal ...