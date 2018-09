UnoMattina 2018-19 | diretta prima puntata

UnoMattina 2018-19 - prima puntata in diretta dalle 6.45 : UnoMattina segna il kick-off ufficiale della stagione tv 2018-19 con l'inizio della sua 33esima edizione, la seconda condotta dalla coppia Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi. Dopo la lunga versione estiva condotta con garbo da Valentina Bisti e Massiliano Ossini, Di Mare e Rinaldi riprendono in mano le redini del contenitore mattutino per una nuova stagione a base di cronaca, attualità, rubriche, approfondimenti e interviste a coprire i ...