UnoMattina 2018-19 | diretta prima puntata | come vivere al meglio la vecchiaia

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : polmonite nel Bresciano : 08.47 Dopo il momento curiosità, si torna a parlare di salute con l'epidemia di polmonite, forse virale, del Bresciano. Se ne parla con Giovanni Rezza, epidemiologo dell'ISS. Tolta la scrivania, si conduce sugli sgabelli.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : il limone di Amalfi : 10 settembre 2018 08:10.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : elezioni in Svezia : 07.13 Collegamento con Strasburgo per le reazioni dell'Europa sul voto della Svezia e in studio commento del prof. Becchetti. 10 settembre 2018 07:10.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : Tg1 : 06.56 Si introducono due dei prossimi argomenti (Svezia ed epidemia di polmonite nel Bresciano) e si dà la linea al Tg1 delle 7.00. prima Andiamo al cinema e Tg Parlamento. 10 settembre 2018 06:20.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : crollo Ponte Morandi : 06.47 Grafica non cambiata, studio un tantino più squadrato causa scrivania. Non cambiano colori e luci. 10 settembre 2018 06:20.

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : 06.30 prima edizione del Tg1. 06.28 Pronti per un nuovo anno tv? PS. Sfido a trovare, nella tv, un lunedì 'peggiore' di quello di Rinaldi e Di Mare... 10 settembre 2018 06:20.