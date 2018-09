Ungheria a Pe | contro noi caccia streghe

Incontro Salvini-Orban - Cappato : "L'Ue sospenda i fondi all'Ungheria" : "L'Europa deve bloccare i fondi a Orbàn finché violerà sistematicamente i diritti umani". Così Marco Cappato, leader radicale, in occasione del presidio organizzato dall'Associazione Enzo Tortora ...

Incontro Salvini-Orban - M5s avvisa il leghista : fondi bloccati anche all'Ungheria : "I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti per noi non dovrebbero più ricevere i fondi europei", ribadiscono i parlamentari pentastellati

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

F1 – Dal team radio di fuoco allo sfogo contro Renault - Verstappen ci va giù pesante in Ungheria : Tutto il disappunto di Max Verstappen dopo il ritiro forzato al Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza Giornata amara, amarissima, ieri all’Hungaroring per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull è stato costretto a ritirarsi dal Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza. Furibondo, Verstappen non ha nascosto tutto il suo disappunto nei confronti della Renault, che fornisce i motori al ...

La Commissione Ue avvia procedura d’infrazione contro l’Ungheria : “Non ha mai accolto richiedenti asilo” : La Commissione Ue avvia procedura d’infrazione contro l’Ungheria: “Non ha mai accolto richiedenti asilo” La Commissione Europea ha deferito l’Ungheria alla Corte di Giustizia Ue per non aver rispettato la legge per la ripartizione dei richiedenti asilo e ha inoltre avviato una procedure di infrazione per la legge “Stop Soros” approvata al fine di criminalizzare […] L'articolo La Commissione Ue avvia procedura d’infrazione ...

Migranti - UE : Ungheria e Repubblica Ceca contro la redistribuzione dei profughi : Ungheria e Repubblica Ceca fanno muro e non forniranno alcuna collaborazione sulla questione di condividere le responsabilità fra tutti gli Stati dell'Unione Europea. A differenza di Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo, il presidente ungherese e quello ceco non intendono accogliere nessuna quota di Migranti. La linea del governo Conte Negli ultimi giorni, il premier italiano Giuseppe Conte ha confermato la linea decisa del suo ...