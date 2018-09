Under 19 | Italia-Portogallo 3-1 In gol Fagioli

Under 21 - le probabili formazioni dell'amichevole Italia-Albania : La nazionale Under 21 guidata da Luigi Di Biagio, è atterrata a Cagliari, dove domani affronterà in amichevole, alla Sardegna Arena, i pari età dell'Albania. Gli azzurrini, che giocano per la prima ...

Volley : L'Italia Under 19 Femminile sul tetto d'Europa : LA CRONACA DEL MATCH- Primo set combattuto con le azzurrine che erano state in grado di trovare il vantaggio in più occasioni , 16-13, . Nel finale, però, la formazione tricolore non è riuscita a ...

Da Gaudenzi a Musetti - l'Italia è in finale a Us Open Under 18 : Lorenzo Musetti guadagna la finale juniores degli Us Open , under 18, , non succedeva dai tempi dell'altro azzurro Andrea Gaudenzi, che vinse tra i giovani a New York nel 1990. Musetti ha battuto in ...

Volley : Europei Under 19 - per l'Italia in semifinale c'è la Turchia : ... quando le azzurrine di Marco Mencarelli riuscirono a superare la Turchia in una emozionantissima semifinale del Campionato del Mondo Under 18, dove poi la formazione tricolore conquistò la medaglia ...

Us Open Under 18 : Musetti e Zeppieri - due italiani nei quarti di finale : ... tra il francese Cornut Chauvinc e il polacco Michalski, mentre Zeppieri partirà sfavorito contro colui che sta dominando la stagione: Chun Hsin Tseng di Taipei, numero 1 al mondo e vincitore di ...

Under 20 - Polonia-Italia 0-3 : doppietta di Kean e gol di Scamacca nel torneo Otto Nazioni : A Lodz, l'Italia guidata da Paolo Nicolato , stesso tecnico della spedizione finlandese dell'Under 19, debutta alla grande contro i padroni di casa dei prossimi campionato del mondo, in scena a ...

Italia-Albania - amichevole Under21 : programma - orario e tv : Dopo il primo incontro amichevole giocato in Slovacchia, la Nazionale Under 21 guidata da Gigi Di Biagio torna in Italia per il match casalingo con i pari età dell’Albania. Queste amichevoli sono importantissime per il percorso di avvicinamento degli azzurrini all’Europeo casalingo del 2019, che varrà come torneo di qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Italia-Albania si svolgerà martedì 11 settembre alle ore 18.30 alla “Sardegna ...

Italia-Portogallo di nuovo contro - le due Nazionali Under 19 si sfidano a poco più di un mese dalla finale europea : Le due Nazionali Under 19 si ritrovano una di fronte all’altra, gli azzurri hanno la possibilità di prendersi la rivincita Il 19 luglio a Seinajoki, cittadina finlandese di circa 60mila abitanti, le Nazionali Under 19 di Italia e Portogallo diedero vita ad una delle più avvincenti finali della storia del Campionato Europeo. Gli Azzurrini riuscirono a rimontare lo svantaggio di due gol nel finale dei tempi regolamentari grazie ad una ...

Italia Under 21 - pesante sconfitta contro la Slovacchia : E’ andata in scena la gara amichevole tra l’Italia Under 21 e la Slovacchia, pesante ko per gli azzurrini: 3-0 il risultato finale. Calabria dimentica Haraslin in area e l’esterno non lascia scampo ad Audero, sempre il centrocampista trova il raddoppio nella ripresa, Mraz chiude definitivamente i conti. “Mi dispiace perché non fa mai piacere perdere, vogliamo sempre vincere e giocare bene, mentre stasera non abbiamo ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio : “Mi aspettavo delle risposte diverse” : L’Italia under 21 di Calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo ...

Golf - Lucas Fallotico e Anna Zanusso centrano rispettivamente i titoli italiani Under 16 e Under 18 : Lucas Nicolas Fallotico si è imposto nell’Under 16 e Anna Zanusso nell’Under 18 Lucas Nicolas Fallotico e Anna Zanusso hanno vinto rispettivamente i Campionati Internazionali d’Italia Under 16 maschile e Under 18 femminile in un anno veramente d’oro per il Golf azzurro in cui i giocatori italiani stanno prevalendo in ogni categoria e in ogni fascia d’età. I due giovani hanno portato a dodici i successi individuali dei dilettanti in campo ...

Under 21 - Slovacchia-Italia 3-0 : pesante sconfitta per gli azzurrini in amichevole : Slovacchia-Italia 3-0 , 9' Haraslìn, 50' Haraslìn, 56' Mraz, Riprende il cammino dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dall'impegno in Nations League contro la Polonia, e riparte anche il percorso ...