' Una pallottola nel cuore' | Proietti | sono giornalista all' antica

Una pallottola nel Cuore 3 : Gigi Proietti in sei nuovi gialli da risolvere : Una Pallottola nel Cuore 3 ritorna nella prima serata di Rai 1 l’11 settembre 2018, con sei nuovi episodi. Ci saranno alcune new entry, ma la guida del cast rimane sempre la stessa. Gigi Proietti. Ritroveremo l’attore romano nei panni del protagonista di Una Pallottola nel Cuore 3, ovvero il giornalista Bruno Palmieri. nuovi casi da risolvere e gialli che promettono di emozionare tutti i fan della fiction crime. Una Pallottola nel ...

Una pallottola nel cuore 3 - Gigi Proietti giornalista-detective torna con una nuova stagione : torna e si rinnova Una pallottola nel cuore, la fiction con Gigi Proietti giunta alla terza serie, da martedì 11 settembre in onda su Rai1 in prima serata a un anno e mezzo di distanza dalla trasmissione della seconda. In sede di presentazione della serie, Proietti, il regista, la direttrice di Rai Fiction e il direttore di Rai1 hanno parlato delle novità di questa stagione, sempre generalista ma con una netta spinta verso il pubblico più ...

La conferenza stampa di Una pallottola nel cuore 3 regala a Bruno una nuova vita : “Non c’è tragedia senza comicità” : Sei serate, una trama orizzontale forte e una sterzata noir, questo è quello che oggi, durante la conferenza stampa, è stato promesso per Una Pallottola nel cuore 3. Una nuova vita attende Gigi Proietti alias Bruno e il tutto partirà proprio dall'addio alla Pallottola che aveva nel cuore ma non al suo lavoro, anzi. Sei casi cold case lo terranno impegnato senza rinunciare alla comicità ma nemmeno alla tragedia e al dolore che intrinseco nel suo ...

Una pallottola nel cuore 3 - conferenza stampa serie tv Rai1 : 13.48 Finisce la conferenza. 13.45 Proietti: "La linea orizzontale, cioè tenere una storia per alcune puntate mentre se ne raccontano altre, è la cosa più difficile, soprattutto per il regista. Io penso che ci siamo riusciti". 13.45 Seconda edizione di Cavalli di battaglia? Teodoli: "Gigi ha le chiavi di Rai1, quando vuole entra. Sta a lui". Proietti: "Per adesso stanno nella stalla, chissà. Mi piacerebbe, perché mi sono divertito molto. Ma ...

Una pallottola nel cuore 3 - conferenza stampa serie tv Rai1 in diretta : Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione della serie Tv in sei serate Una pallottola nel cuore 3. Presente l'intero cast, a partire da Gigi Proietti. Con lui Francesca Inaudi, Mariella Valentini, Marco Marzocca, Paola Minaccioni, Giulia Bevilacqua, Giovanni Scifoni e Sergio Assisi. Una pallottola nel cuore 3 andrà in onda su Rai1 da martedì 11 settembre in prima serata. La regia è di ...

