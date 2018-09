Un sequel per Mario + Rabbids | Kingdom Battle? Il CEO di Ubisoft non può ancora fornire

Disponibile un nuovo trailer per Shakedown : Hawaii - il sequel di Retro City Rampage : I ragazzi di Vblank Entertainment hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per l'attesissimo Shakedown: Hawaii, il sequel di Retro City Rampage. Come riportano i colleghi di Eurogamer. net, il giocatore vestirà nuovamente i panni del protagonista del primo capitolo. L'obiettivo è creare scompiglio in un dettagliato mondo 2D per conquistare l'intera città tramite, ricatti, acquisizioni illecite e sabotaggi. Shakedown: Hawaii porterà il giocatore ...

Un sequel per The Order : 1886? Ready at Dawn torna a parlare dell'esclusiva PS4 : Per quanto non sia di certo un capolavoro su tutta la linea e dei difetti indubbiamente ci siano, The Order: 1886 è uno di quei titoli su cui la critica si è accanita con particolare forza, un gioco che ci metteva di fronte a un setting incredibilmente affascinante ma che non è riuscito a convincere parecchi palati ritrovandosi con una valutazione Metacritic di appena 63.Anche per questo motivo l'esclusiva PS4 sarà molto probabilmente l'unico ...

Gli sviluppatori di Velocity 2X non riescono a trovare un publisher per un sequel : Solitamente un team di sviluppatori creatori di un titolo con valutazioni positive e migliaia di download non avrebbe certo problemi a trovare un publisher disposto a finanziarli per un sequel, tuttavia non è il caso dei creatori di Velocity 2X.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il motivo è semplice, Velocity 2X ha si ottenuto un successo strepitoso, ma solo grazie al fatto di essere stato inserito nella IGC riservata agli utenti Plus, ...

Ant-Man and the Wasp / Esce oggi al cinema il sequel del primo capitolo : una nuova missione per Scott Lang : Ant-Man and the Wasp: Esce oggi, 14 agosto, il sequel del primo capitolo delle avventure di Scott Lang. Nel cast anche Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp e...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Ecco perché il sequel di Ant-Man è migliore del primo : Sta per ritornare nelle sale (14 agosto) il supereroe più piccolo della Marvel che ha le formiche come migliori alleate. E se il primo Ant-Man del 2015 era piaciuto al pubblico per l’aspetto ironico, il secondo capitolo (Ant-Man and The Wasp) piacerà ancora di più. Intanto il box office USA ride: nel primo week-end di programmazione il film ha totalizzato 76 milioni di dollari superando il suo predecessore (57 milioni). Ora è arrivato a quota ...