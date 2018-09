Un “ribaltone” di palazzo farebbe il gioco di Salvini 

lastampa

: @Storace @luigidimaio @matteosalvinimi Credo che @luigidimaio sia sinceramente leale verso @matteosalvinimi,realist… - GVNVNCR : @Storace @luigidimaio @matteosalvinimi Credo che @luigidimaio sia sinceramente leale verso @matteosalvinimi,realist… - notizieoggi_com : Salvini, il tesoretto di voti La sua mossa per arrivare a Palazzo Chigi: ribaltone- - ilNotiziario1 : Lega nel mondo -

(Di lunedì 10 settembre 2018) La propaganda grillina fa sapere che non succederà mai più. Se Salvini darà di matto, come venerdì scorso dopo l’avviso di garanzia, Di Maio lo metterà spalle al muro anche a costo di mandare all’aria il governo. Va bene che in caso di elezioni la Legail pieno; ma chi l’ha detto che torneremmo di corsa a votare? Mattarella lo impedirebbe, ...