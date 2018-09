Un cane gli graffia la gamba | uomo lo uccide lanciandolo in strada

Lotta - Nicoloz Kakhelashvili nuovo rinforzo per l’Italia. Lucio caneva : “Gli stranieri uno stimolo per i giovani” : Dopo Shamil Kudiimagomedov, bronzo agli ultimi Europei disputati in a Kaspiisk, la Lotta italiana si rafforza con un nuovo innesto dall’Est Europa. Si tratta del georgiano Nicoloz Kakhelashvili, campione del mondo juniores 2015 nella categoria dei -96 kg della greco-romana. Un atleta di assoluto spessore, classe 1995 e con margini di miglioramento ancora inesplorati. Questi campioni stranieri hanno acquisito il diritto di poter ...

Quanto assomigliate al vostro cane? Le foto : No, non è solo un modo di dire, ogni cane assomiglia un pochino al suo padrone. Lo racconta con ironia il fotografo britannico Gerrard Gethings, noto per i suoi numerosi ritratti ai nostri amici a quattro zampe. Il suo ultimo progetto si chiama Do you look like your dog? e mostra una serie di ritratti di cani dalla somiglianza sbalorditiva con i loro padroni. Il 10 settembre diventerà un libro e un gioco (acquistabile qui) attraverso cui ...

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della citta' senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Romani, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali. Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Roma - a spasso con il cane è aggredito da una famiglia di cinghiali : Sono stati visti passeggiare indisturbati per le strade della città senza alcuna paura degli uomini, nei giardini pubblici a bivaccare, dormire o cercare cibo, magari attirati dalla spazzatura: i Romani, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso di parchi e aree naturalistiche, sono costretti a convivere con i cinghiali. Ma ora nella Capitale c'è una vera e propria emergenza sicurezza e non a causa di furti e rapine, ma di animali ...

Sorpresa - dagli scavi emergono i resti di un cane : ha duemila anni / VIDEO : Capannori , Lucca, , 31 agosto 2018 - Un cane che per oltre 2.000 anni è rimasto sepolto sotto il balneum , cioè l'impianto termale, del sito archeologico Domvs Aemilia di Tassignano risalente al ...

Avvelenati dieci cuccioli di cane a Messina : gli animalisti : 'Bocconi alla stricnina' : dieci cuccioli di cane Avvelenati a Furnari, in provincia di Messina. I volontari di un'associazione animalista hanno scoperto i dieci cagnolini randagi Avvelenati in una strada della contrada San ...

Annega davanti al figlio di 10 anni per salvare il cane : Forlì, 30 ago. (AdnKronos) – - Si è tuffato in un canale per salvare il cane caduto in acqua ma il fango l’ha intrappolato ed è Annegato davanti al figlio di 10 anni. E’ successo ieri pomeriggio, a Villafranca, nel forlivese. La vittima è un uomo di 58 anni, che si trovava con il figlio lungo un can

Annega davanti al figlio di 10 anni per salvare il cane : Forlì, 30 ago., AdnKronos, " - Si è tuffato in un canale per salvare il cane caduto in acqua ma il fango l'ha intrappolato ed è Annegato davanti al figlio di 10 anni. E' successo ieri pomeriggio, a ...

Ciclismo - morsa da un cane : la figlia di Collinelli rischia il campionato : Il morso di un cane rischia di farle saltare i Campionati italiani giovanili a cronometro, in programma sabato in provincia di Rovigo. Protagonista della disavventura, lunedì pomeriggio mentre ...

Si getta nel canale per salvare il cane e muore annegato sotto gli occhi del figlio di 10 anni : La vittima, 58 anni, è rimasta bloccata coi piedi nel fango nel canale Emiliano Romagnolo a Villafranca di Forlì per recuperare il suo cane da caccia finito in acqua. Il piccolo di 10 anni è corso a lanciare l’allarme, ma purtroppo era già troppo tardi.Continua a leggere

Palermo. Addio Uccio : è morto il cane che vegliava le statue di Falcone e Borsellino : Aveva trascorso la sua esistenza davanti alle statue dei due giudici uccisi dalla Mafia nel '92, nel corridoio al piano terra del Palazzo di Giustizia, dove per forze dell'ordine e avvocati era diventato una vera istituzione.Continua a leggere

Dobermann aggredisce madre e figlia/ Cremona - cane reagisce dopo un rimprovero in giardino : Dobermann aggredisce madre e figlia, Cremona: cane reagisce dopo essere stato sgridato in giardino mentre stava dissotterrando una piantina. Le due donne con una prognosi di circa un mese.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 21:59:00 GMT)

Giornata mondiale del cane - un'università in Costa Rica permette la presenza degli animali in classe : ... regole e buon senso, possono far convivere le esigenze di tutti tutelando sia chi ha la capacità di apprezzare la compagnia dei quattrozampe, sia chi non riesce a comprenderne il mondo e sia il ...

Giornata mondiale del cane - dagli esperti i consigli per stare in forma con l’amico a quattro zampe : Oltre che compagno fedele di vita esperti e studi dimostrano che per stare in forma, l’alleato più prezioso è a quattro zampe con cui trascorrere attività all’aria aperta che possono fare bene sia all’umore sia al fisico. Secondo l’American Heart Association, infatti, possedere un cane ridurrebbe il rischio di subire un attacco di cuore da parte del proprietario che, portando a passeggio il proprio animale, si troverebbe così a fare movimento ed ...