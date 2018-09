Un affare di famiglia | Kore-eda cantore degli affetti e delle verità nascoste sorprende e

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 settembre 2018) Legami di sangue? No grazie, meglio quelli nati dal sostegno profondo di una vita condivisa, a prescindere dalle tinte “più o meno legali” che questa comporta. Opinabile quanto si voglia, il tema è al centro di Undi, il nuovo e bellissimo film di Hirokazu-eda premiato con la Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes e in uscita italiana il prossimo 13 settembre. Un’opera esemplare nella forma classica che riveste e dà sostanza al contenuto sconcertante e destabilizzante. D’altra parte è lo stesso autore giapponese, da annidella tematicare che gli è profondamente cara, a darne ragione, “soprattutto dopo il terremoto del 2011, non mi trovavo a mio agio con quelli che continuavano a dire che i legami familiari sono importanti”. Quando non è documentario strettamente realistico, il cinema è chiamato ad aprirsi alla libera creazione immaginifica ed è ...