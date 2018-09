Ucciso 19enne ex del St Etienne

Diamante - omicidio Francesco Augieri : 19enne confessa/ Ultime notizie : accoltellato e Ucciso per futili motivi : Diamante, omicidio Francesco Augieri: 19enne si costituisce in carcere a Napoli. Il 23enne fu accoltellato ed ucciso per futili motivi, per difendere un amico.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 10:07:00 GMT)

Ucciso a coltellate dopo la disco - s'è costituito 19enne napoletano : È un 19enne napoletano il responsabile dell'omicidio di Francesco Augieri, il 23enne accoltellato a morte lo scorso 22 agosto a Diamante. Il giovane, sulle cui tracce erano i...

Si nascondevano in Calabria i killer del 19enne Ucciso nel Conocal : arrestati due fratelli di Ponticelli : Si limitano a spiegare che il 19enne ucciso non era cattivo e che proprio per questo non aveva la stoffa per aspirare a 'diventare qualcuno' nel mondo della malavita locale, anche se amava '...