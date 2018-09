Ubisoft ha in programma di introdurre una Battle Royale migliorata e perfezionata

eurogamer

: GamesCom: in programma nuovi annunci di Ubisoft, THQ Nordic, Bandai Namco e Deep Silver - videogames_it : GamesCom: in programma nuovi annunci di Ubisoft, THQ Nordic, Bandai Namco e Deep Silver -

(Di lunedì 10 settembre 2018)è uno studio che negli ultimi anni è stato in grado di raggiungere traguardi importanti grazie a The Division e Assassin's Creed Origins. Per uno studio che ci ha regalato tanti fantastici franchise, sembra strano che non abbia ancora condiviso la sua versione della modalitàe, in un'intervista, il CEO diYves Guillemot fa luce proprio sulle vedute dello studio su uno dei generi / modalità più amati.Guillemot, parlando con GameSpot, ha confermato che la compagnia sta seguendo con interesse il percorso della modalità."Non è solo la modalità che vuoi rendere disponibile, è la possibilità di giocare effettivamente con i tuoi amici, anche con i tuoi amici sei ancora indipendente, quindi è un'esperienza singola e multi allo stesso tempo".Read more…