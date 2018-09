: 'Trump è un idiota e la Casa Bianca è crazytown': le rivelazioni del libro di Woodward [news aggiornata alle 20:25] - repubblica : 'Trump è un idiota e la Casa Bianca è crazytown': le rivelazioni del libro di Woodward [news aggiornata alle 20:25] - ErickEsteban : WE ARE ALL ANONOMUS. #NotMyPresident #ITMFA - infoitestero : Woodward: quel tweet di Trump che avrebbe fatto scoppiare guerra -

Nuovo botta e risposta tra il presidente Usae il reporter del Watergate Bob,autore del libro'Fair". "è un, è come un operativo dem prima delle elezioni di midterm", ha twittato. E ha ricordato che le fonti citate sono prevalentemente anonime e che il capo del Pentagono Jim Mattis e il Chief of Staff John Kelly hanno smentito i commenti offensivi sul presidente attribuiti loro nel libro.ha replicato alla Nbc: Mattis e Kelly "non stanno dicendo la verità".(Di lunedì 10 settembre 2018)