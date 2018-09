Trump | ' Pil più alto della disoccupazione | non capitava da 100 anni'

Pil Usa - Trump sta per centrare gli obiettivi : ... specie sul valutario , Viraj Patel, Forex e Global Macro Strategist di ING, ritiene che ormai siamo in un mercato mosso dalle notizie di politica e non di economia. Ricevi aggiornamenti su ...

Melania Trump va nell’orto con i tacchi a spillo : Melania Trump imbraccia la zappa con altissimi tacchi a spillo rosa (che sprofondano nella terra) e perde il confronto con l’ex first lady Michelle Obama. Complice l’incontro formale con il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e sua moglie Margaret, in visita alla Casa Bianca, Melania Trump ha sfoggiato un look (un paio di décolleté Louboutin del valore di 600 euro e gonna di Valentino) decisamente inusuale per dedicarsi al ...

Giappone - il Pil risale e mette al sicuro Abe - che tratta con Trump - : La terza economia mondiale sta andando meglio delle previsioni, con un Pil in recupero nel secondo trimestre 2018 a un tasso annualizzato dell'1,9% , +0,5% sul secondo trimestre, che segue la contrazione dello ...

SPILLO USA/ Quei complimenti a denti stretti del New York Times a Trump sull'occupazione : Il New York Times ha commentato i dati record dell'occupazione Usa che fanno il paio con l'aumento del Pil pari al 4,1% nel secondo trimestre.

Vola l'economia americana nell'era di Trump : il pil balza del 4 - 1% nel trimestre : il miglior dato degli ultimi 4 anni. Ma sul presidente incombe il 'Russiagate'. Secondo il suo ex legale, Cohen il tycoon era al corrente delle ingerenze di Mosca contro Hillary Clinton -

La Regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...