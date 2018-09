Truffe con annunci su internet | usava anche banconote false

Mi Manda Raitre - Salvo Sottile di nuovo contro ingiustizie - Truffe e burocrazie : Ventotto anni di onorato servizio e il titolo di colonna portante dei daytime della terza rete: Mi Manda Raitre apre le porte del suo sportello in difesa dei consumatori per una nuova edizione, condotta anche quest'anno da Salvo Sottile. L'appuntamento con la prima puntata è per lunedì 10 settembre alle 10, su Rai Tre. Su TvBlog la seguiremo in diretta.La formula del programma rimane invariata: Mi Manda Raitre si propone di portare alla ...

BLUFF - STORIA DI Truffe E DI IMBROGLIONI/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano (oggi - 7 settembre 2018) : BLUFF-STORIA di TRUFFE e di IMBROGLIONI, il film in onda su Rete 4 oggi venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Adriano Celentano e Corinne Cléry, alla regia Sergio Corbucci. La trama. (Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 10:03:00 GMT)

Lettere con richieste di pagamenti : attenzione alle Truffe : La Camera di Commercio di Biella e Vercelli ha segnalato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato due nuovi tentativi di truffa, in seguito alla comunicazione da parte di alcune aziende ...

Milano. Avviso pubblico per iniziative di contrasto di Truffe agli anziani : Il Municipio 6 di Milano, a seguito del riscontro positivo ottenuto con analoghe iniziative realizzate nel 2017, ha deliberato di

La Polizia di Stato mette in guardia i cittadini contro Truffe e raggiri : A seguito di segnalazioni, provenienti da più parti d'Italia, si invita a prestare attenzione al fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane sole in casa. Si è avuto infatti modo di appurare che ...

Truffe agli anziani con la tecnica del 'finto incidente subito dal figlio' - due arresti a Napoli : I carabinieri di Portogruarostanno eseguendo, a Napoli, due misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Pordenone. I provvedimenti restrittivi sono a carico di due italiani,...

Truffe forex : l'offerta di Trade12 è stata vietata dalla Consob : E' l'unico modo per essere efficaci e sperare di poter davvero ottenere risultati da azioni condotte dall'altra parte del mondo. Separatamente le inviamo istruzioni più dettagliate per cercare di ...

Il vademecum contro Truffe e topi d'appartamento per l'estate : Con il periodo di ferie cresce il rischio di incursioni negli alloggi e gli anziani diventano vittime perfette per malintenzionati. Ecco il vademecum contro truffe e topi d'appartamento per l'estate. ...

Controlli di prevenzione Truffe ad anziani e gioco d'azzardo : 26 tra Daspo e divieti : Nell'ambito del rafforzamento dell'azione di contrasto alle attività illecite da parte della Polizia di Stato - Divisione Polizia Anticrimine, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da ...

Polizia Postale - guida contro le Truffe del Commercio digitale : Polizia Postale Catania, guida contro le truffe digitali. L'iniziativa è stata realizzata grazie all'Unione dei Consumatori, la Polizia Postale.

Corruzione - confiscati 70 milioni al manager Giacchetto : “Appropriazione di denaro pubblico grazie a Truffe e falsi” : È accusato di essere l’ideatore di un sistema che dal 2006 in poi è riuscito ad appropriarsi di finanziamenti regionali ed europei. Tutto grazie alla Corruzione seriale. Adesso la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha confiscato beni per circa 70 milioni di euro al manager Fausto Giacchetto. I giudici non hanno disposto la confisca integrale dei beni che erano stati sequestrati: restano in possesso alla famiglia 13 ...

'Pronto - vorrei fare un bonifico sul conto...' : migliaia di Truffe via telefono - sgominata una banda : La Polizia Postale di Catania sta eseguendo perquisizioni e arresti emessi dal GIP del Tribunale nei confronti di appartenenti ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi ...