Trono Over | Gemma e Marco di nuovo insieme | ma spunta Rocco

Uomini e Donne riparte oggi : tutte le anticipazioni sul Trono classico e over! : È ormai tutto pronto per l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne: la prima puntata dal dating show sui sentimenti andrà infatti in onda questo pomeriggio, lunedì 10 settembre, alle 14.45 su Canale 5. Facciamo dunque un ripasso di tutte le anticipazioni emerse finora sul programma. Uomini Donne trono classico, anticipazioni: i tronisti e gli opinionisti Per quanto riguarda il trono classico, saranno in quattro a cercare ...

Trono Over - anticipazioni registrazione del 7 settembre : tornano la De Santi e Castagnotto : Lunedì 10 settembre andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne: le prime due puntate del Trono classico e del Trono Over sono già state registrate e sul web circolano già le prime news al riguardo, tra cui anche la notizia dell'addio di Giorgio Manetti: il gabbiano, ex fidanzato di Gemma Galgani, ha deciso di dedicarsi totalmente al lavoro lontano dai riflettori. Invece la dama torinese ha iniziato a frequentare sia ...

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : duro confronto tra Riccardo e Ida - lei esce dallo studio : Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del trono over di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 10 settembre, ma ancora non sappiamo se andrà in onda la puntata del trono classico o del trono over. Nella registrazione di ieri pomeriggio, ci sono stati due grossi ritorni per i senior: nello studio, infatti, figuravano Barbara De Santi e Nino Castanotto, ex volti noti del trono over di Uomini e ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Over 7 settembre 2018 : ritornano Barbara De Santi e Nino Castanotto! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 7 settembre 2018: due ritorni! Gemma delusa perché Rocco non l’ha baciata! Ida e Riccardo litigano… Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara accusa Gemma di “business”, Ida scoppia a piangere, delusa da Riccardo! Gianni difende Nino ed attacca Anna Tedesco! Rocco non bacia la Galgani… si alza un polverone! Ritorna il nostro consueto appuntamento con le golosissime ...

Uomini e donne : un clamoroso ritorno nel Trono over! : Due vecchie glorie si preparano a tornare protagoniste del trono over di Uomini e donne. Secondo le anticipazioni diffuse nelle ultime ore, la redazione del dating show condotto da Maria De Filippi schiera l’artiglieria pesante. Con l’uscita di scena di Giorgio Manetti, uno dei più discussi cavalieri della storia del programma, si è dovuto necessariamente correre ai ripari e cercare nomi e storie in grado di tenere vivo l’interesse degli ...

Uomini e Donne : Barbara De Santi ritorna al Trono Over e attacca Gemma : Barbara De Santi contro Gemma Galgani al Trono Over di Uomini e Donne Venerdì 7 settembre è stata registrata la seconda puntata del Trono Over di Uomini e Donne. La puntata è stata caratterizzata dal ritorno clamoroso di Barbara De Santi tra le dame del parterre femminile. La donna aveva ritrovato l’amore lontana dalla tv, dopo la sua storia con Davide Garcia finita male. In questo lungo periodo di assenza dal dating sentimentale di Maria ...