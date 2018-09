Trepuzzi | rapinatori piombano in casa di due anziani all' alba

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Erano circa le 5 di questa mattina, poco prima dell', quando duesi sono introdotti indi dueconiugi di, nel leccese. I malintenzionati sono entrati nell'abitazione forzando la porta di alluminio del garage. Grosso spavento per la coppia, che improvvisamente, mentre era a letto, si è trovata di fronte i due uomini, che avevano il volto coperto da alcune calzamaglie. La pronta reazione dei coniugi ha però ben presto messo in fuga i malfattori. Sapevano che inc'era una cassaforte A quanto pare i banditi erano informati che invi fosse una cassaforte a muro. Infatti, i due non avrebbero usato violenza sugliconiugi. La loro richiesta sarebbe stata subito quella di consegnare il denaro custodito all'interno della cassetta di sicurezza. La coppia di 80enni non ha ovviamente detto loro dove quest'ultima fosse localizzata ma, da quanto ...