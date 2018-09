Tragedia in Francia | ex difensore del St Etienne ucciso in una sparatoria

sportfair

: RT @GoalItalia: Tragedia nel calcio francese: l'ex difensore del #SaintEtienne riserve, William Gomis, è stato ucciso la scorsa notte in un… - moryzerotre : RT @GoalItalia: Tragedia nel calcio francese: l'ex difensore del #SaintEtienne riserve, William Gomis, è stato ucciso la scorsa notte in un… - RafaelDCoppola : RT @GoalItalia: Tragedia nel calcio francese: l'ex difensore del #SaintEtienne riserve, William Gomis, è stato ucciso la scorsa notte in un… - GoalItalia : Tragedia nel calcio francese: l'ex difensore del #SaintEtienne riserve, William Gomis, è stato ucciso la scorsa not… -

(Di lunedì 10 settembre 2018)a Le Seyne-sur-Mer: l’exdel St.Gomis è statoin unaa soli 19 anni William Gomis, exdel St., è statola scorsa notte in unaa Le Seyne-sur-Mer. Il 19enne è stato colpito mentre si trovava in macchina con un 14enne,anche lui, in uno scontro a fuoco che la polizia ritiene legato a un regolamento di conti nell’ambiente del traffico di droga. Gomis aveva giocato per 5 anni nelle formazioni giovanili del St., club che aveva lasciato nel giugno scorso. La società transalpina ha espresso il suo cordoglio con una nota pubblicata sul proprio sito. “Abbiamo appreso con immensa tristezza della tragica morte di William Gomis. I dirigenti, gli allenatori, i giocatori e i dipendenti del club sono profondamente colpiti dalla scomparsa improvvisa di William e offrono le loro più ...