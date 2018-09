Tragedia il giorno del matrimonio | muore poche ore prima del sì

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018) Destino crudele. Non ha fatto in tempo Jennie, giovane mamma di cinque figli, a coronare il suo sogno, quello di sposare l’amore della sua vita, la sua “anima gemella”. Il cancro ha fatto: se l’è portata via a 32 anni, quando aveva ancora tutta la vita davanti e non le ha dato nemmeno il tempo di convolare a nozze con il compagno, il coetaneo Francis Yule. Jennie, scozzese e originaria di Dundee, è mortaoredel sì, proprio ildel suo, quello che sognava da anni e che, visto che la malattia stava diventando sempre più aggressiva, aveva anticipato. Ma è stato comunque vano il tentativo di questa mamma 32enne: se ne è andata per sempre sabato mattina,oredi diventare ufficialmente la moglie di Francis, come spiega il Daily Record. Il cognome del futuro marito, Yule, in realtà, l’aveva già preso ma il suo ...