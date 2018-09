Torino | egiziano si finge vittima aggressione e deruba soccorritore

ilgiornale

(Di lunedì 10 settembre 2018) Siferito ed inventa la storia di un"per rapinare il suo, cliente di un locale situato nella via Gioberti a.Si tratta di undi 38 anni, che nella notte di martedì scorso ha puntato la suae preparato la trappola in cui tentare di farla cadere. Lo straniero, presentatosi scalzo nel sopra menzionato locale per rendere più credibile la sua storia, ha chiesto aiuto ad un italiano di 55 anni. Secondo la versione fornita all"ignaro avventore, l"uomo era appena stato rapinato ed aveva necessità di raggiungere una caserma di polizia per sporgere denuncia.Mosso a compassione, il 55enne avrebbe acconsentito a dare un passaggio allo sfortunato straniero. Appena messa in moto l"auto, tuttavia, quest"ultimo avrebbe tentato immediatamente di rapinare l"italiano cercando di sottrargli con la forza un borsello. Immediata però la reazione della ...