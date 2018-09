Tim | fondo Elliott replica ad accuse Vivendi | ' Critiche siano costruttive'

Di Maio ha annunciato un fondo di invesTimento pubblico in startup entro dicembre : 'entro dicembre lanceremo un fondo di venture capital, sul modello francese, per investire in startup italiane'. Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo al Digithon di ...

Tim - lunedì cda per discutere asta 5G dopo affondo Vivendi su Elliott : Riflettori accesi sul cda di Tim che si riunira' lunedì per fare il punto sull'asta 5G e sulla partecipazione dell'operatore tlc alla gara da cui il Governo si ripromette di ricavare 2,5 miliardi di euro. Il primo giorno dell'asta che mettera' a disposizione frequenze della banda 700 megahertz per il nuovo sistema tecnologico e' imminente: si tratta del prossimo 13 settembre. La riunione del board arriva dopo lo «scontro» di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Gabanelli : “Inps - profondo rosso da 38 miliardi. Servono tagli” (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie: taglio PENSIONI d'oro, la proposta M5s e il "disegnino" di Di Maio “welfare sociale più equo”. Tutte le novità sulla legge Fornero e temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 16:20:00 GMT)

F1 – Penalità e scarse aspettative - Ricciardo poco otTimista per Monza : “lontani da Ferrari e Mercedes - io dal fondo proverò…” : Ricciardo partirà dal fondo della griglia a Monza, causa cambio della power unit: il pilota Red Bull proverà a dare il massimo, nonostante sia conscio del gap con Ferrari e Mercedes Weekend difficile per Daniel Ricciardo in quel di Monza. Il pilota australiano non sembra avere grandi aspettative per il GP d’Italia, vista la penalizzazione che lo farà partire dal fondo della griglia a causa della nuova power unit montata dopo Spa ...

Siria - verso la battaglia a Idlib : "fino in fondo contro i terroristi"/ UlTime notizie - Mosca e Damasco uniti : Siria, verso la battaglia a Idlib: Damasco intenzionato ad andare fino in fondo contro i terroristi. Mosca, sua alleata, al suo fianco nell'offensiva finale.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:04:00 GMT)

Corona : video ‘inTimo’ con Zoe - grazie Nina - altro affondo sulla d’Urso : Corona: arriva il primo video ‘intimo’ con Zoe, i ringraziamenti a Nina Moric e il nuovo affondo su Barbara d’Urso Corona non stop. L’ex re dei paparazzi da quando è uscito dal carcere non smette di far parlare di sé e della sua vita privata. Amori passati, amori presenti e stilettate ai suoi ‘nemici’, come […] L'articolo Corona: video ‘intimo’ con Zoe, grazie Nina, altro affondo sulla ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : “Istituito un nuovo fondo per le vitTime” : “Raccogliendo anche il tuo appello, abbiamo istituito un nuovo fondo per le vittime del Crollo del viadotto Polcevera, che si aggiunge al nostro stanziamento nei confronti del Comune di Genova, annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso, per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati”. Così Autostrade per l’Italia rispondendo all’appello di Luigi Galvano sulla ...

I Benetton rompono il silenzio : "Profondo dolore per le vitTime" : È arrivato anche il comunicato ufficiale della famiglia Benetton. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova il loro nome è ormai sulla bocca di tutti. Già due giorni fa i Benetton avevano rilasciato alcune dichiarazioni, ma attraverso la Edizione Srl, holding di famiglia e azionista di riferimento di Atlantia, facendo sapere che avrebbero fatto il possibile "per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto". Questa ...

