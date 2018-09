The Good Doctor 2×01 | la difficile decisione di Glassman

‘The Good doctor’ : anticipazioni dell’ ultima puntata di mercoledì 12 settembre : ‘The good doctor‘ si prepara a salutare il pubblico di Rai1. L’ultima puntata della prima stagione andrà in onda eccezionalmente di mercoledì, precisamente il 12 settembre alle ore 21:25. Martedì 11, infatti, la Rai lascerà spazio alla prima puntata della serie televisiva con Gigi Proietti ‘Una pallottola nel cuore 3′. Vediamo ora che cosa accadrà negli ultimi due episodi di ‘The good doctor’ intitolati rispettivamente ‘Il ...

Svelata la trama del primo episodio di The Good Doctor 2 scritto da Freddie Highmore : il dr Glassman si lascerà curare per Shaun? : Mancano ormai pochi giorni al finale della prima stagione in onda su Rai1 mercoledì 12 settembre ma, intanto, negli Usa tutto è pronto per The Good Doctor 2. I nuovi episodi della seconda stagione sono in lavorazione ormai da settimane a il 24 settembre prossimo inizierà la messa in onda su ABC riprendendo proprio da dove eravamo rimasti: cosa ne sarà del dr Glassman? ATTENZIONE SPOILER Il dottore e mentore di Shaun ha scoperto di avere un ...

The Surge : annunciato il DLC "The Good - the Bad - and the Augmented" : Mentre in occasione della passata Gamescom abbiamo avuto l'occasione di ammirare il gameplay del prossimo The Surge 2, ecco che Focus Home Interactive e Deck13 Interactive annunciano novità per il primo capitolo.Come riporta Gematsu, è stato da poco annunciato un nuovo DLC per The Surge intitolato "The Good, the Bad, and the Augmented", con tanto di trailer dedicato.In questa espansione, i giocatori si ritroveranno faccia a faccia con lo ...

Il trailer di The Good Doctor 2 rivela il nuovo mondo di Shaun : 'Chi posso essere?' : The Good Doctor 2 si avvicina a grandi passi e non in Italia ma negli Usa dove, il 24 settembre prossimo, la serie con Freddie Highmore , tornerà in onda con i nuovi episodi. Il pubblico italiano ...

Il trailer di The Good Doctor 2 rivela il nuovo mondo di Shaun : “Chi posso essere?” : The Good Doctor 2 si avvicina a grandi passi e non in Italia ma negli Usa dove, il 24 settembre prossimo, la serie con Freddie Highmore, tornerà in onda con i nuovi episodi. Il pubblico italiano continuerà a seguire le avventure e i casi di Shaun fino al prossimo 12 settembre quando andranno in onda gli ultimi due episodi della prima stagione. A quel punto quando dovrà attendere per il seguito? Dopo il successo di ascolti sembra che la serie ...

A New York - forte ascesa per The Goodyear Tire & Rubber : Effervescente The Goodyear Tire & Rubber , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,43%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'...

Ascolti tv - The Good Doctor ancora sopra i 4 milioni di telespettatori : Un altro successo per la serie tv di Rai1 The Good Doctor, che con i due nuovi episodi ha ottenuto il 4 settembre una media di 4 milioni 172mila telespettatori e del 21.3% di share, risultando nettamente il programma più visto della prima serata. Ascolti tv prime time A distanza su Canale 5 il film Che vuoi che sia, seguito da 1 milione 731mila telespettatori pari al 9.16%. Bene su Rai2 la riproposizione del programma Indietro tutta 30 e lode, ...

Ascolti TV | Martedì 4 settembre 2018. The Good Doctor 19.47% – 19.93% - Che Vuoi Che Sia 9.16%. Vita in Diretta (16.71%) ancora in testa su Pomeriggio Cinque (15.3%-15.6%) : The Good Doctor Nella serata di ieri, 4 settembre 2018, su Rai1 l’appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 4.311.000 spettatori pari al 19.47% di share nel primo episodio e 4.043.000 spettatori pari al 19.93% nel secondo episodio. Su Canale 5 il film in prima tv Che Vuoi Che Sia ha raccolto davanti al video 1.731.000 spettatori pari al 9.16% di share. Su Rai2 Indietro Tutta – 30 e l’ode in replica ha interessato 1.299.000 spettatori pari ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Che vuoi che sia | Dati Auditel 4 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, martedì 4 settembre 2018? The Good Doctor, amatissima serie tv, continua a mietere successi oppure no? Il film Che vuoi che sia con Edoardo Leo, in onda su Canale 5, è riuscito nell’impresa di battere la concorrenza? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata con lo share relativo ai maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 4 settembre 2018 +++ Ascolti TV IN USCITA PER LE 10:00 ...

The Good Doctor/ Anticipazioni del 4 settembre : meno uno al finale di stagione - sarà di mercoledì : The Good Doctor, Anticipazioni del 4 settembre 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Kenny è un buon amico per Shaun? Alex inizia ad indagare sul vicino misterioso. (Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 21:57:00 GMT)

