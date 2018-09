blogo

: Tg4 si sposta alle 12.00: Gerardo Greco tenta una nuova strategia - tvblogit : Tg4 si sposta alle 12.00: Gerardo Greco tenta una nuova strategia -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Da oggi, lunedì 10 settmbre, l'edizione meridiana del Tg4 si11.3012.00 e va in diretta competizione con la prima edizione giornaliera del Tg3.continua così la sua opera di ristrutturazione del Tg che fu di Fede, Toti e Giordano e che ha ereditato il 10 agosto 2018, solo 4 giorni prima del crollo del Ponte Morandi. Proprio il racconto del dramma di Genova ha impresso una forte accelerazione al nuovo progetto informativo della rete e ha marcato subito lo stile del nuovo Tg. Basti pensare alla copertura praticamente no-stop delle ore successive al disastro, con una Rete 4 trasformata quasi in una all news per qualche giorno, allo speciale di prime time dall''Agorà' del Porto di Genova, arrivando all'imprevista anticipazione di Stasera Italia, andata in onda per un paio di settimane proprio con la partecipazione di.prosegui la letturaTg4 si...