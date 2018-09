Terre des Hommes vince premio Balzan per la pace

TV - Rai5 : “I segreti del deserto” - il Sahara e la riconquista delle Terre perdute : La lotta contro la desertificazione è una delle più grandi sfide del XXI Secolo. Coinvolge gli sforzi di persone comuni, ma anche di studiosi, scienziati e autorità. La serie in prima visione “I segreti del deserto”, in onda da domenica 9 settembre alle 21.15 su Rai5, esplora gli immensi deserti della Cina, ai margini dell’Atacama, del Sahara, dei deserti australiani e del Mar d’Aral, per documentare la battaglia quotidiana dei ...

Il passo a due 'La chanson des vieux amants' di Luca Condello e Elisa Cipriani per i bimbi Terremotati : I ballerini Luca Condello e Elisa Cipriani, coordinati da Kristian Cellini nel passo a due "La chanson des vieux amants" come accoglienza per i ragazzi della scuola di Sarnano e Muccia , Marche, da ...

Trovati i corpi di 14 neonati sepolti in un Terreno abbandonato : si teme clinica clandestina di aborti : Gli scheletri di 14 tra neonati e feti sono stati Trovati e disseppelliti in un lotto di terreno incolto, in un quartiere della periferia a sud di Calcutta. Lo rivela la polizia locale, si legge sul sito online dell'agenzia di stampa indiana PTI News.--I macabri resti erano contenuti in due borse, tutti avvolti, separatamente, in buste di plastica. Secondo quanto raccontato dalla polizia, l'agghiacciante scoperta è stata fatta dagli operai di ...

“Cara Maria - adesso basta!”. Clamoroso - ‘Terremoto’ a Uomini e Donne : lei è pronta a lasciare. Colpa di Giorgio : A quanto pare, Tina Cipollari starebbe coltivando il suo sogno d’amore con Vincenzo, un ristoratore di Firenze che sarebbe riuscito a rubare il cuore dell’opinionista. I due sono usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, pubblicando sui social diverse foto che li ritraggono insieme e felici. In tanti si sono chiesti quale sarà stata la reazione di Chicco Nalli, soprattutto dopo che l’hair stylist aveva dichiarato più volte di provare ...

Nave Diciotti - il racconto della volontaria di Terre des Hommes : "Accolti 27 scheletrini - perchè tanto odio?" : "Ho trascorso nei centri di accoglienza per minori stranieri un po' meno di mille giorni della mia vita negli ultimi quattro anni. Ieri però non sono stata così felice di presenziare a questo sbarco autorizzato su Facebook alle ore 18 circa. Vedendo quel video ho allertato i colleghi e mi sono messa la t-shirt bianca d'ordinanza, quella di Terre des Hommes, ancor prima di essere allertata. Abbiamo accolto 27 scheletrini, il ...

Nave Diciotti ancora in stallo. Terres des Hommes : "Sbarcate almeno i minori". Salvini litiga con Saviano : Non sono previste al momento novità sulla vicenda della Nave della Guardia costiera italiana Diciotti con a bordo 177 migranti, attraccata a Catania, senza autorizzazione allo sbarco. Lo riferiscono fonti del Viminale, che attendono un segnale dall'Europa sull'accoglienza diffusa dei migranti.Trovare una soluzione è un "imperativo umanitario", ha detto un portavoce della Commissione europea, sottolineando che i contatti con gli ...

Terremoto in Indonesia : adesso è allerta tsunami : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico dove si calcola che avvengano il 90 per cento dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'...

Di Battista : “Ho destinato l’assegno di fine mandato ai Terremotati e agli africani” : In un video su Facebook Alessandro Di Battista spiega in che modo ha impiegato i soldi che provengono dal suo assegno di fine mandato, che per legge gli spetta per aver portato a termine una legislatura.Continua a leggere

Terremoto in Indonesia - il numero morti è destinato a salire : In Indonesia, il Terremoto del 29 luglio 2018 ha già fatto 13 vittime accertate, ma fonti autorevoli avvertono che il numero è destinato a salire. Ad essere colpita, l’isola Indonesiana di Lombok, una nota località turistica. Il portavoce della protezione civile locale, Sutopo Purwo Nugroho, ha detto: “Tredici persone sono morte, centinaia sono rimaste ferite e migliaia di case sono crollate o comunque hanno riportato danni”. Indonesia, trema la ...