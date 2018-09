Tennis | Us Open | Djokovic re a New York Del Potro ko in tre set

Tennis - Djokovic trionfa agli Us Open : 02.40 Novak Djokovic è tornato. Il serbo infatti, dopo aver vinto a giugno Wimbledon, si porta a casa il terzo trionfo sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale l'argentino Juan Martin del Potro: 63 76 (4) 63 il punteggio in favore di Nole in tre ore e un quarto di gioco. Per Djokovic, fermo praticamente tutto il 2017 per problemi al gomito destro, si tratta del 14.mo Major: ai 3 Us Open si aggiungono i 6 Australian Open, il Roland ...

US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams : ecco cosa ha fatto la Tennista nello spogliatoio : Clamoroso retroscena legato al post match della finale femminile degli US Open: Serena Williams avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nello spogliatoio La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a ...

Serena Williams ha perso la finale degli US Open di Tennis contro Naomi Osaka : Naomi Osaka, giapponese di 20 anni, ha vinto il torneo singolare femminile degli US Open di tennis. che si gioca a New York ed è uno dei quattro tornei di tennis più prestigiosi al mondo. Osaka ha vinto in due set The post Serena Williams ha perso la finale degli US Open di tennis contro Naomi Osaka appeared first on Il Post.

Tennis - Serena s arrabbia col giudice di sedia 'Ladro'. E perde gli Us Open : New York per la Williams è un torneo maledetto: non lo vince dal 2014, nel 2015 è stata sconfitta in semifinale da Roberta Vinci mentre tutto il mondo era pronto al Serena's Slam. Serena non perdona ...

Tennis - Us Open alla giapponese Osaka : 00.01 Giappone in festa a New York. Impresa della 20enne Naomi Osaka, numero 20 del seeding, che conquista gli Us Open 'demolendo' in finale la favorita, Serena Williams, che deve così rinviare l'appuntamento col 7° trionfo agli Us Open. Punteggio: 62 64 in 1h19' di gioco . L'impresa della giapponesina,è il primo successo di una Tennista del Sol Levante in un Major, assume ancora più peso se si si pensa che la ragazza di Osaka in carriera ...

Tennis - Us Open U18 : fantastico Musetti - piega Brooksby e vola in finale : Palla corta millimetrica, rovescio e diritto imprendibili, servizio vincente. Lorenzo Musetti ha chiuso così, sfoggiando tutto il suo straordinario repertorio, la partita che lo ha portato alla finale ...

Tennis - Us Open : Nadal si ritira - finale Del Potro-Djokovic : Nadal e Federer, sempre loro, si sarebbero contesi tutto il Tennis del mondo, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open: tutto nelle loro mani, comprese le prime due posizioni al mondo, in ...