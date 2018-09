Tennis | l’Italia si riscopre Camila Giorgi-dipendente in campo femminile Pochi segnali

Il riposo della Leonessa – Francesca Schiavone si ritira : carisma e tecnica - il Tennis che ha reso grande l’Italia : Nella giornata di ieri Francesca Schiavone ha annunciato il suo ritiro dal mondo del tennis: se ne va una campionessa di tecnica e carisma che ha contribuito a rendere grande il tennis azzurro Sembrava dovesse ritirarsi un anno fa, ma l’integrità fisica e il ritorno in top 100 l’hanno convinta a restare Soprattutto il richiamo della competizione, un po’ come il richiamo della foresta, per lei che di soprannome fa ...

Tennistavolo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cinque gare per 172 atleti - l’Italia prova a mostrare i muscoli : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Tennistavolo. Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, che si distribuirà in Cinque gare, ossia le prove individuali e a squadre sia al maschile sia al femminile e la prova mista. QUANTI atleti PARTECIPANO alle Olimpiadi Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, tra cui 86 ...

Tennis - Gian Marco Moroni sulla scia di Matteo Berrettini. Un nuovo giovane in rampa di lancio per l’Italia. : A soli 14 anni la scuola di Riccardo Piatti ed un contratto addirittura con la Nike. Gian Marco Moroni ha avuto un’infanzia tennistica davvero intensa e probabilmente tutta questa “attenzione” lo ha portato a cresce anche troppo in fretta. Romano, cresciuto al Parioli sotto l’occhio vigile di Roberto Meneschincheri e Vittorio Magnelli, Gian Marco ha deciso di lasciare la Capitale per andare in Liguria, ma anche a causa di ...

Tennis – Challenger Aptos : Fabbiano si ferma in semifinale - Kokkinakis stoppa l’italiano in due set : Il Tennista italiano cede in due set all’avversario austriaco, fallendo la possibilità di centrare la finale Si ferma in semifinale la corsa di Thomas Fabbiano nel Challenger di Aptos, l’italiano si arrende in due set a Kokkinakis che vola così all’ultimo turno del torneo. Partita dominata dall’austriaco, che si impone con il punteggio di 7-5, 6-1 senza lasciare scampo al proprio avversario al termine di una partita ...

Tennis - Corrado Barazzutti : “Sogno una grande Coppa Davis - l’Italia fa paura” : Un momento magico per il Tennis italiano, con quattro tornei vinti in tre settimane da tre giocatori diversi. A iniziare questa striscia è stato Fabio Fognini a Bastad, che poi si è ripetuto questo fine settimana a Los Cabos. Hanno poi messo la firma anche Marco Cecchinato a Umago e Matteo Berrettini a Gstaad. Di questi risultati può essere molto felice Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis, che ha così commentato questo momento alla ...

Tennis - l’Italia si riscopre Giorgi-dipendente in campo femminile. Paolini - Chiesa e Trevisan : un perenne Purgatorio : Il Tennis italiano sta vivendo un momento completamente diverso se si analizza settore maschile e femminile. Tra gli uomini c’è stata una vera e propria esplosione in questa stagione, con un ricambio generazionale in continua crescita e con tanti nuovi protagonisti sulla scena mondiale (vedi Marco Cecchinato e Matteo Berrettini), mentre tra le donne l’Italia sta vivendo probabilmente uno dei peggiori momenti di sempre. Guardando la ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia affronterà la Svizzera al primo turno del World Group II : World Group II della Fed Cup 2019, sarà Svizzera-Italia il primo passo per tentare la scalata al World Group World Group II della Fed Cup 2019, l’Italia affronterà la Svizzera nel primo turno di gare. Oggi è andato in scena il sorteggio e le azzurre, come detto, si troveranno di fronte la Svizzera nel week-end del 9-10 febbraio, giocando in trasferta. La squadra capitanata da Tathiana Garbin dovrà dunque sconfiggere le colleghe ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspettava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

Chi è Camila Giorgi - la Tennista che fa sognare l’Italia : Talentuosa, bellissima e piena di grinta: Camila Giorgi è la tennista che fa sognare l’Italia con i suoi risultati sul campo e con il suo fascino. Classe 1991, è nata a Macerata ed è figlia di Claudia Fullone, celebre fashion designer, e Sergio Giorgi, sportivo argentino divenuto il suo allenatore. Ha tre fratelli: Leandro, Amadeus e Antonella che con lei condividono la passione per lo sport. L’amore di Camila per il tennis è ...