: CI SIAMO! A breve Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic saranno in campo per la finale maschile sull'Arthur Ashe,… - Eurosport_IT : CI SIAMO! A breve Juan Martin Del Potro e Novak Djokovic saranno in campo per la finale maschile sull'Arthur Ashe,… - Eurosport_IT : Prima della finalissima tra Del Potro e Djokovic... la grande occasione del nostro Lorenzo Musetti ???????? La finale… - Eurosport_IT : Il secondo set è durato 95 minuti. 95 MINUTI. NOVANTACINQUE!!! ?????? Che spettacolo di finale a New York:: comunque v… -

Novakè tornato. Il serbo infatti, dopo aver vinto a giugno Wimbledon, si porta a casa il terzo trionfo sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale l'argentino Juan Martin del Potro: 63 76 (4) 63 il punteggio in favore di Nole in tre ore e un quarto di gioco. Per, fermo praticamente tutto il 2017 per problemi al gomito destro, si tratta del 14.mo Major: ai 3 Ussi aggiungono i 6 Australian, il Roland Garros 2016 e i 4 trionfi a Wimbledon. Tra i 'Boys', Lorenzo Musetti(Di lunedì 10 settembre 2018)