adnkronos

: #Telemarketingaggressivo: 600 mila euro di #sanzione a #Fastweb - ilmetropolitan : #Telemarketingaggressivo: 600 mila euro di #sanzione a #Fastweb - StraNotizie : Telemarketing aggressivo, multa a Fastweb -

(Di lunedì 10 settembre 2018)dovrà pagare 600mila euro per aver condotto campagne disenza il consenso delle persone contattate e per aver adottato modalità di profilazione non corretta dei propri clienti. E'...