Telecamere spente alla Sanità | De Luca al Comune | ' Garantire il controllo del territorio'

Napoli - già spente le Telecamere anti-stese al Rione Sanità : non c?è il contratto : La camorra, le nuove «paranze» dei baby boss, il controllo del territorio e la saga delle promesse mancate: a cominciare dal funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel Rione ...

Sanità - già spente le Telecamere anti-'stese' : non c'è il contratto : La camorra, le nuove 'paranze' dei baby boss, il controllo del territorio e la saga delle promesse mancate: a cominciare dal funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel Rione Sanità . ...

Sanità - già spente le Telecamere anti-«stese» : non c?è il contratto : La camorra, le nuove «paranze» dei baby boss, il controllo del territorio e la saga delle promesse mancate: a cominciare dal funzionamento delle telecamere di videosorveglianza nel Rione...

Temptation Island - Lara a Telecamere spente con Giuseppe - il fidanzato : 'E' una sfigata' : È stata una puntata particolare, ricca di colpi di scena, quella che abbiamo avuto modo di vedere questa settimana in data lunedì 30 luglio, su Canale 5. La quarta puntata di Temptation Island [VIDEO]ha regalato molte sorprese a tutti i suoi fedeli telespettatori i quali non hanno esitato a commentare le vicende trasmesse sul piccolo schermo. A far fortemente discutere è la vicinanza tra Lara e il single Giuseppe i quali hanno trascorso circa ...