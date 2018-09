Tavecchio | ' Con la Svezia molti gufavano per farmi fuori'

Tavecchio ed il suo errore più grande : “saremmo in Russia se avessi dato a Conte i 2 - 5 milioni in più che voleva” : Carlo Tavecchio confessa i suoi errori durante la dirigenza della FIGC: il più grande? Non aver trattenuto Antonio Conte! Carlo Tavecchio, alla luce dei risultati della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, ritorna sull’argomento ‘Italia’. La Nazionale azzurra, esclusa della competizione iridata, come tutti sappiamo non è volata nella terra di Putin, ma l’ex Presidente della FIGC spiega quello che sarebbe ...