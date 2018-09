: #Svezia al voto, premier Stefan Löfven: 'Serve una politica migratoria comune dell'Ue'. L'intervista di @emmafarne… - RaiNews : #Svezia al voto, premier Stefan Löfven: 'Serve una politica migratoria comune dell'Ue'. L'intervista di @emmafarne… - TgLa7 : Voto #Svezia fonti stampa: da #exitpoll i socialdemocratici del Premier ancora il primo partito - Tafuro_Riccardo : RT @alexiattoni: Quindi alla fine #Åkesson ha preso gli stessi voti di Salvini (17%). Solo che là, essendo svedesi e non italiani, col cazz… -

Il primo ministro svedese Lofven afferma che intende "restare al lavoro",dopo il voto che ha penalizzato il partito socialdemocratico. Invita il centroal dialogo per formare "un governo forte" in grado di arginare gli estremissmi. "Un partito con radici naziste non potrà mai offrire nulla di responsabile", aggiunge Lofven. Il leader del centroKristersson sostiene invece che Lofven deve dimettersi. "Abbiamo vinto il primo round per formare un nuovo esecutivo", dice Kristersson, il cui partito è al 19,7%.(Di lunedì 10 settembre 2018)