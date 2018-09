Svezia | l' estrema destra cresce ma non sfonda - Testa a testa tra centrodestra e

RISULTATI ELEZIONI Svezia : ESTREMA DESTRA CRESCE/ Ultime notizie : nessuna coalizione ha la maggioranza : ELEZIONI SVEZIA 2018, RISULTATI e Ultime notizie: primi exit poll e dati reali. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la DESTRA anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 23:45:00 GMT)

Svezia senza una maggioranza. L'estrema destra anti migranti sfiora il 18% : I socialdemocratici ai minimi storici restano il primo partito, L'estrema destra avanza ma non sfonda, crescono i piccoli partiti: è questo il quadro che emerge dalle elezioni in Svezia. Il partito del premier Stefan Lofven avrebbero ottenuto il peggiore dato dal 1908, ma in grado comunque di garantirgli la permanenza alla guida del governo. Non c'è però stato l'exploit della destra sovranista, euroscettica e anti immigrati: gli "Svedesi ...

Svezia - democrazia che funziona - e che all'80% non vota estrema destra - : Ha rifiutato in modo chiaro e univoco la visione del mondo, miope, pericolosa e confusa, di Jimmie Åkesson e dei suoi accoliti. L'80% dei votanti svedesi ha preferito altri partiti, tutti dalle ...

Svezia - exit poll : l'estrema destra sfiora il 20% - i socialdemocratici raggiunti dal centrodestra : La Svezia è arrivata alla grave crisi attuale nonostante decenni di economia in boom, malgrado il welfare migliore del mondo e una competitività economica di eccellenze da far invidia alla Germania. ...

Elezioni Svezia - exit poll : testa a testa tra centrosinistra e centrodestra. Ma è exploit dell’estrema destra : testa a testa tra centrosinistra e centrodestra (in leggero vantaggio, intorno al 41%), boom della destra radicale (quasi il 20% dei voti) e buon risultato dei piccoli partiti, con gli ex comunisti a sfiorare il 10%. Questo è quanto riportano i primi exit poll sulle Elezioni nazionali in Svezia. L’unica certezza, oltre all’exploit della destra anti-immigrazione, è che qualora questi dati fossero confermati la formazione di una ...

