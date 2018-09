Svezia | la politica anti migranti vale il 17% | Parlamento appeso a due seggi

Svezia - verso instabilità politica con vittoria centrodestra a... : La Svezia va verso il cosiddetto 'hung Parliament' dopo l'esito delle elezioni di ieri che hanno visto un forte incremento per i nazionalisti di Sweden Democrats sui timori legati all'immigrazione.

La corona in Svezia è sempre meno regale - ora i mercati temono la politica di Stoccolma : La Svezia è una delle principali economie esportatrici al mondo, con vendite di beni e servizi all'estero per circa il 28% del suo pil, qualcosa come 135,5 miliardi di euro nel 2017. Più del 70% del ...