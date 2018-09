Svezia | grande rebus dopo elezioni | Paese ingovernabile” Boom sovranisti | si cerca

Svezia - il grande rebus sul governo il giorno dopo il voto : La Svezia stabile e prevedibile da decenni non diventa sovranista ma la sua stabilità minaccia di diventare un ricordo rimpianto, e ciò pesa su mercati economia e politica a livello europeo e ...

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : grande vittoria del Bolzano - battuti i vice-campioni di Svezia ai rigori! : Un grande risultato dell’HCB Alto Adige Alperia che conquista la prima vittoria nella Champions Hockey League , per la seconda volta nella propria storia. I Foxes, dopo aver conquistato l’accesso a questa rassegna grazie alla vittoria della EBEL, hanno vinto il primo incontro del raggruppamento che vede i forti svedesi dello Skelleftea AIK, i finlandesi dell’HIFK Helsinki e i polacchi del GKS Tychy. Ebbene è arrivato il ...

Previsioni Meteo : grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...