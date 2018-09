SVEZIA | DOPO ELEZIONI È REBUS GOVERNO Ultradestra ‘sfrutta’ effetto migranti | calano i

Italia - Tavecchio un anno dopo lo spareggio con la SVEZIA : “Qualcuno sperava nell’eliminazione per farmi fuori” : A poco meno di un anno di distanza dall’eliminazione contro la Svezia negli spareggi per l’accesso al Mondiale, Carlo Tavecchio, ex numero uno della FIGC, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Sportiva: “A San Siro, nella partita contro la Svezia, c’erano parecchi che speravano che l’Italia non si qualificasse per farmi fuori. Chi? A buon intenditor, poche parole…”. Lo sfogo di Tavecchio coinvolge ...

SVEZIA - grande rebus dopo elezioni : "Paese ingovernabile”/ Boom sovranisti : si cerca maggioranza in Parlamento : elezioni Svezia, estrema destra contenuta. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. Nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 15:34:00 GMT)

SVEZIA - rebus dopo le Elezioni : “Paese ingovernabile”/ Moderati ‘sfidano’ l’ultradestra e i Socialdemocratici : Elezioni Svezia, estrema destra contenuta. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. Nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:57:00 GMT)

SVEZIA - il grande rebus sul governo il giorno dopo il voto : La Svezia stabile e prevedibile da decenni non diventa sovranista ma la sua stabilità minaccia di diventare un ricordo rimpianto, e ciò pesa su mercati economia e politica a livello europeo e ...

Ventura : 'Dopo Italia-SVEZIA non vado più all'Ikea. Tavecchio? Mai più sentito. Sarò il primo tifoso di Mancini' : L'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura è tornato a parlare dalle frequenze di Radio Rai , intervenendo nella trasmissione 'Radio Anch'io lo Sport': ' La nuova Italia di Mancini? La seguirò con passione, da grande tifoso , l'azzurro per me è un valore che pesa. Spero che Mancini abbia la possibilità di lavorare su un materiale che c'è . I ...

SVEZIA - 24enne musulmana non stringe la mano ad un uomo dopo colloquio/ L'azienda le fa causa e perde : Svezia, 24enne musulmana rifiuta di stringere la mano ad un uomo. L’azienda le fa causa ma perde ed è costretta a risarcire la ragazza con un assegno simbolico da 3.400 euro(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 13:48:00 GMT)

Golf - European Tour 2018 : in SVEZIA DOPO il primo giro in testa c’è il francese Clement Sordet : Concluso il primo giro del Nordea Masters, torneo di Golf dello European Tour: in Svezia il percorso par 70 sorride al transalpino Clement Sordet, primo a -8, che chiude la giornata con un ragguardevole 62. Alle sue spalle una coppia britannica: con 64, a quota -6, ecco lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Lee Slattery. Al quarto posto un quartetto a -5: chiudono con 65 colpi infatti lo svedese Christofer Blomstrand, il finlandese Tapio ...

SVEZIA : arriva la pioggia dopo il caldo e la stazione di Uppsala si trasforma in una piscina [GALLERY] : 1/8 ...

SVEZIA : oltre 40 incendi in tutto il Paese dopo un’ondata di caldo senza precedenti in Scandinavia [GALLERY] : 1/19 ...

Hooligan devastano Ikea a Londra / Video - dopo Inghilterra-SVEZIA follia nel negozio : Hooligan devastano Ikea a Londra, Video: dopo Inghilterra-Svezia scoppia la follia in un negozio del famoso marchio svedese. Le immagini fanno il giro del mondo, in arrivo penalizzazioni?(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:42:00 GMT)

SVEZIA Inghilterra 0-2. I britannici in semifinale ai mondiali dopo 28 anni : L'Inghilterra torna in semifinale a un mondiale dopo 28 anni. L'ultima volta dei britannici infatti era stata a Italia '90. Gli uomini di Gareth Southgate hanno battuto la Svezia per due reti a zero. Ma quello che più rende strabiliante la vittoria è che entrambi i due gol sono stati realizzati di testa contro i giganti svedesi.A segnare sono stati al 30' del primo tempo Maguire e al 14' della ripresa Alli. Per la Svezia non ...

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la SVEZIA per inseguire il grande sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...