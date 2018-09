Stuprarono 12enne a Castellammare | libertà e forse niente processo per i tre minori

Blastingnews

(Di lunedì 10 settembre 2018) Tre minorenni adi Stabia sono stati accusati dello stupro di una giovane di dodici anni. I tre però sono già stati rilasciati e molto probabilmente non verranno sottoposti a nessun tipo di. Stando a quello che riporta 'La Repubblica' i tre ragazzi non sono stati ritenuti pericolosi poiché hanno già ammesso le loro responsabilità, hanno chiesto scusa alla vittima ed hanno affrontato un percorso di 'recupero' con gli assistenti sociali durante la permanenza in carcere. L'accaduto adi Stabia I tre ragazzi sono stati portati dal carcere verso una comunità di recupero, anche se hanno chiesto tramite i loro legali di poter avere la possibilità di studiare la mattina e poi impegnarsi in attività formative (specialmente quelle di assistenza verso i bisognosi) nel pomeriggio. I rispettivi avvocati avrebbero presentato istanza di "messa alla prova" ovvero la ...