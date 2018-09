Storie Italiane 2018 2019 | Eleonora Daniele torna su Rai 1 - Super Guida TV

Eleonora Daniele ci racconta le Storie Italiane : Ancora una volta il programma metterà in scena i diversi colori della cronaca, ma anche dell'attualità, della società e del costume. Tante novità e sorprese con le interviste a 'tu per tu' con gli ...

Eleonora Daniele : "Così rivoluziono Storie Italiane" : Di Sabato Italiano cosa resta? Alcune interviste e alcuni dibattiti li riprenderemo la mattina, così come un certo modo di raccontare la cronaca rosa e lo spettacolo. E poi ci sarà l'intervista allo ...

Eleonora Daniele torna con Storie italiane. Ecco tutte le novità : Cronaca, spettacolo, attualità, inchieste e grandi interviste. Non mancheranno, ovviamente, le sorprese su Raiuno. Da domani, alle 10 del mattino, inizierà la nuova stagione televisiva di "Storie ...

Le Storie Italiane di Eleonora Daniele tornano con 30 minuti in più e uno studio raddoppiato. Guarda in anteprima : Eleonora Daniele - Storiie Italiane Tornerà puntuale domani alle 10 su Rai 1, ma quest’anno potrà beneficiare di trenta minuti in più (lun-ven, dalle 10 alle 11.30) e di un raddoppio. Eleonora Daniele ci porta a Saxa Rubra nello studio di Storie Italiane che per la stagione 2018/2019 -assente Elisa Isoardi, migrata agli studi Dear – Fabrizio Frizzi per La Prova del Cuoco- occuperà lo studio 3 nella sua interezza. Il programma, visto ...

Le Storie Italiane di Eleonora Daniele tornano con 30 minuti in più e uno studio raddoppiato. Guardalo in anteprima : Eleonora Daniele - Storiie Italiane Tornerà puntuale domani alle 10 su Rai 1, ma quest’anno potrà beneficiare di trenta minuti in più (lun-ven, dalle 10 alle 11.30) e di un raddoppio. Eleonora Daniele ci porta a Saxa Rubra nello studio di Storie Italiane che per la stagione 2018/2019 -assente Elisa Isoardi, migrata agli studi Dear – Fabrizio Frizzi per La Prova del Cuoco- occuperà lo studio 3 nella sua interezza. Il programma, visto ...