Stop alle aperture domenicali | quanti  posti sono a rischio

Negozi - Di Maio : entro l’anno legge su Stop alle aperture domenicali. Gdo : «40-50mila posti a rischio» : Il vicepremier annuncia un Codice del lavoro in cui far confluire 14o leggi diverse e una «brutta sorpresa» nei prossimi giorni per Aspi al centro delle polemiche per le responsabilità nel crollo del viadotto Morandi a Genova...

Commercio - Di Maio : entro l'anno Stop alle aperture domenicali : 'Abbiamo tantissimi progetti allo studio, oltre al reddito di cittadinanza che resta il punto cardine e si deve fare, abbiamo misure per i commercianti per i piccoli imprenditori, per medi e per i ...

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : 'Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Di Maio : «Stop entro l'anno alle aperture domenicali dei centri commerciali» : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che oggi è a Bari per visitare la Fiera del Levante, ha parlato delle aperture domenicali dei centri commerciali,...

Di Maio : «Entro un anno Stop alle aperture domenicali» : Se l'obiettivo del Governo è rimettere in moto l'economia questa decisione va nella direzione opposta, è un ritorno al passato". Secondo Gradara la rinuncia alle liberalizzazioni del Governo Monti e ...

Di Maio : "Entro 2018 Stop alle aperture domenicali" : Tre giorni fa la maggioranza presentava alla Camera il disegno di legge che limita le aperture domenicali dei negozi a otto all'anno. La manovra annullerebbe quella introdotta dal governo Monti, che ...

Di Maio : "Entro 2018 Stop ?alle aperture domenicali" : Tre giorni fa la maggioranza presentava alla Camera il disegno di legge che limita le aperture domenicali dei negozi a otto all'anno. La manovra annullerebbe quella introdotta dal governo Monti, che prevedeva di tenere aperti i negozi anche tutte le domeniche. Oggi, nel corso di una diretta Facebook, Luigi Di Maio ha confermato la volontà di approvare la legge sulle aperture domenicali entro l'anno:"Sicuramente entro l'anno approveremo la legge ...

Di Maio : 'Entro l'anno la legge sullo Stop alle aperture domenicali' : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Domenica 9 settembre ore 13.30 Di Maio: 'Entro l'anno la legge sullo stop alle aperture domenicali'. 'In materia di commercio, ...

Di Maio : 'Entro l'anno Stop alle aperture domenicali e festive dei centri commerciali' : La cosa più coraggiosa che possa fare una forza politica oggi - aveva sottolineato - è mantenere le promesse'. 'Non c'è solo il reddito di cittadinanza. Stiamo approntando un pacchetto di ...

Luigi Di Maio a Bari : “Entro l’anno Stop alle aperture domenicali dei centri commerciali” : La promessa di Luigi Di Maio alla Fiera del Levante di Bari: "In materia di commercio, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l'orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. La liberalizzazione sta uccidendo le famiglie italiane".Continua a leggere

Di Maio : «Entro l'anno Stop alle aperture domenicali e festive dei centri commerciali» : «Sicuramente entro l'anno approveremo la legge che impone uno stop nei week end e nei festivi a centri commerciali ed esercizi commerciali, con delle turnazioni». Ad affermarlo...

Commercio - Luigi Di Maio : "Entro il 2018 Stop alle aperture domenicali" : ...sarà coraggiosa" "Se abbiamo detto ai cittadini che questa legge di Bilancio sarà coraggiosa ma terrà i conti in ordine è perché vogliamo fare qualcosa di coraggioso e quello che una forza politica ...

Commercio - Di Maio : “Entro l’anno approveremo lo Stop alle aperture festive. Rovinano le famiglie” : “In materia di Commercio, sicuramente entro l’anno, approveremo la legge che impone lo stop nei fine settimana e nei festivi a centri commerciali, con delle turnazioni e l’orario che non sarà più liberalizzato, come fatto dal governo Monti. Quella liberalizzazione sta infatti distruggendo le famiglie italiane. Bisogna ricominciare a disciplinare orari di apertura e chiusura”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo ...