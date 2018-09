Stop al bando periferie | Bologna pensa al ricorso

Stop fondi Bando Periferie. Confindustria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

Bando periferie - Ricci (Pd) : “Sindaci di ogni colore in rivolta contro lo Stop. Senatori dem hanno sbagliato a votarlo” : “Stop al Bando periferie in Senato? Tutti i sindaci sono in rivolta, a prescindere dal colore politico, perché col decreto Milleproroghe sono state colpite città come Roma, Torino, Livorno amministrate dal M5s“. Sono le parole pronunciate a Coffee Break (La7) dal sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci, a proposito dell’emendamento al decreto Milleproroghe, approvato in Senato, che sospende fino al 2020 il Bando di riqualificazione ...

Lemucchi sullo Stop al bando periferie : 'Inconcepibile il Governo non mantenga gli impegni presi' : ... con il rischio di vanificare un lavoro enorme e uno dei risultati più importanti della passata legislatura per combattere degrado delle periferie e supportare l'economia interna del Paese. No, non è ...

Comuni contro Stop bando periferie in Milleproroghe : Togliere i soldi alle città per ripicca politica sarebbe una follia, una delle tante". Giudizio aspro anche dai sindaci delle grandi città. Tra questi Gianni De Magistris, primo cittadino di Napoli,...

Scontro tra sindaci e Governo sul bando periferie Stoppato nel Milleproroghe : E' quasi braccio di ferro tra Governo e sindaci sulla vicenda del bando periferie, stoppato dal decreto Milleproroghe per due anni, che relegherebbe alle amministrazioni comunali la gestione di pagamenti già definiti. La norma, varata dal Governo Renzi e completata a dicembre scorso da Gentiloni, prevede convenzioni per opere da realizzare in ben 96 tra città e aree metropolitane, da estendere ad altre 120 realtà urbane. Un ...

Bando periferie - Anci : "Stop preoccupante" : La Spezia - «Ci preoccupa la sospensione delle convenzioni del Bando periferie, anche alla luce degli oneri sostenuti per la progettazione e per l'avvio di alcune delle opere previste». È quanto ha ...