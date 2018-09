oasport

: Squash, China Open 2018: doppio successo egiziano a Shanghai - OA_Sport : Squash, China Open 2018: doppio successo egiziano a Shanghai -

(Di lunedì 10 settembre 2018) La città diha ospitato il, torneo che rilancia ufficialmente la nuova stagione del grandeinternazionale. In campo maschile non sono mancate le sorprese, e la vittoria finale è andata all’Mohamed Abouelghar, numero sei del tabellone, che si è imposto sul neozelandese Paul Coll, accreditato della quarta testa di serie, in tre set (11-8, 11-8, 11-8). In semifinale, il futuro vincitore aveva superato l’outsider indiano Saurav Ghosal per 3-2 (11-8, 6-11, 11-8, 3-11, 11-8), stesso punteggio con il quale Coll aveva sconfitto il tedesco Simon Rösner (8-11, 11-6, 7-11, 11-9, 11-7). L’Egitto ha trionfato anche nel torneo femminile, dove ilha sorriso a Raneem El Weleily, numero due del mondo, che ha battuto per 3-1 la francese Camille Serme (11-5, 8-11, 11-6, 11-5), accreditata della quinta testa di serie. Proprio Serme ...