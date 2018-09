Square Enix annuncia Project Prelude Rune | diamo uno sguardo al primo trailer del nuovo

Square Enix e Tencent annunciano una "alleanza strategica" per lo sviluppo di AAA e nuove IP : Prendi due colossi di altissimo valore del panorama tecnologico e videoludico e uniscili in una alleanza strategica. Il potenziale per la creazione di qualcosa di incredibilmente importante c'è tutto.Questo è il primo pensiero di fronte a una notizia riportata da Gematsu nelle ultime ore: Square Enix e Tencent hanno annunciato una alleanza strategica che darà vita a una joint venture in cui verranno co-sviluppati titoli AAA basati su nuove ...

Square Enix potrebbe prendere in considerazione altre piattaforme per Left Alive dopo il lancio su PS4 e PC : Left Alive è stato annunciato da Square Enix solo per PS4 e PC, ma Square Enix non è nuova per i porting di giochi su più piattaforme dopo il loro rilascio.Alla Gamescom 2018 di Colonia, DualShockers ha parlato con il game director, Toshifumi Nabeshima, al quale è stato chiesto se possiamo aspettarci di vedere il gioco arrivare su altre console o meno."La nostra prima missione è lanciare le versioni PS4 e PC. Una volta fatto, esamineremo anche ...

Left Alive : il gioco sui mech di Square Enix si mostra nuove immagini : Left Alive c'è ed è sempre più vicino. Il gioco sui mech di Square Enix non aveva fatto parlare di sé da un po' ma adesso possiamo riscoprire cosa ha in serbo per noi grazie ad una serie di immagini riportate da Dualshockers.Left Alive è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno al Tokyo Game Show e da allora non ha dato più notizie di sé. Ebbene il gioco c'è e sta per arrivare, tanto che queste immagini tratte da un gameplay ci ...

The Quiet Man : ecco le prime immagini di gioco per la misteriosa nuova IP di Square Enix : Quest'oggi Square Enix ha fornito qualche interessante nuovo dettaglio su The Quiet Man, la sua nuova IP mostrata per la prima volta a questo E3 2018, riporta Dualshockers.Innanzitutto sono stati pubblicati delle nuove immagini di gioco. In questi screenshot possiamo vedere sia il combattimento che alcuni ambienti di gioco che avremo la possibilità di esplorare. Per quanto riguarda la storia del gioco, possiamo leggere in una forma piuttosto ...

Square Enix presenta la propria line up per la Gamescom 2018 : Manca sempre meno all'apertura della Gamescom 2018, e con un comunicato stampa diramato oggi Square Enix ha voluto darci un assaggio della ricca line up che impreziosirà lo stand del publisher, che occuperà un'area di oltre 1500 metri quadrati nella hall 9.1 della fiera.I visitatori potranno provare le demo dei giochi Square Enix in quasi 200 postazioni e tuffarsi nei fantastici universi di Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, Dragon ...

The Quiet Man : il gameplay della misteriosa nuova IP di Square Enix sarà svelato tra pochi giorni : Durante lo scorso E3 2018 Square Enix ha presentato con un trailer la nuova IP The Quiet Man.Nonostante il video, si sa pochissimo del gioco e, all'inizio dello scorso mese, il producer Kensei Fujinaga ci ha parlato del concept alla base del titolo.Tuttavia, a quanto pare, bisognerà attendere pochi giorni prima di scoprire il gameplay vero e proprio di questo The Quiet Man. Infatti, come riporta Gematsu, Square Enix ha annunciato un live stream ...

Final Fantasy VII Remake sarà un action - secondo un annuncio di lavoro di Square Enix : Nonostante sia stato presentato 3 anni fa, sappiamo molto poco sul Remake di Final Fantasy VII, naturalmente buona parte del pubblico sa che non si troverà di fronte ad un Jrpg classico, ma piuttosto verrà dato ampio spazio alla componente action. Come riporta WCCFTECH, la tesi riportata sopra è avvalorata da un annuncio di lavoro pubblicato da Square Enix. La compagnia è alla ricerca di un un VFX Designer e classifica il gioco come un ...

Square Enix non conferma ufficialmente la longevità di 80 ore per Kingdom Hearts 3 : Come probabilmente saprete, pochi giorni fa erano emerse notizie relative alla longevità dell'atteso Kingdom Hearts 3. Si parlava di 40/50 ore di gioco solamente per la campagna principale e di 80 ore contando tutti gli altri contenuti aggiuntivi.Tuttavia, ancora non sono arrivate conferme ufficiali al riguardo. IGN, ha provato a contattare Square Enix per avere dei chiarimenti, ma la compagnia non ha commentato la questione.Quindi, a questo ...

Disney festeggia i 90 anni di Topolino assieme a Square Enix : In occasione dei 90 anni di Topolino, noto globalmente col nome di Mickey Mouse, Square Enix e Disney hanno deciso di rendere omaggio al celebre personaggio dei fumetti della nostra infanzia pubblicando un nuovo trailer con tutte le apparizioni di Topolino della serie Kingdom Hearts, riporta Hardcoregamer.Il filmato è stato pubblicato durante la conferenza ufficiale dell'Official Disney Fan Club del Comic-Con, D23.Per tutti gli appassionati ...