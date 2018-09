Squadra dell' anno FIFA | i 55 candidati | ci sono Buffon e cinque calciatori di Serie A

Skicross - la Squadra di Coppa del Mondo in raduno sul Passo dello Stelvio : Il gruppo di Coppa del Mondo di Skicross allo Stelvio, la Coppa Europa slopestyle a Milano Le squadre di Skicross di Coppa del Mondo si allenano al Passo dello Stelvio fino a giovedì 13 settembre con Jamie Lee Castello, Andrea Tonon, Yanick Gunsch, Siegmar Klotz, Riccardo Gerosa, Edoardo Zorzi, Riccardo Croese, Pascal Rizzi, Giacomo Guenci, Carole Gilardoni e Lucrezia Fantelli. A seguire l’allenamento l’allenatore responsabile ...

Atletica – IAAF Continental Cup - la Squadra delle Americhe trionfa a Ostrava - battuta l’Europa : Al termine di due intense giornate di sfide, con un totale di 262 punti, la squadra delle Americhe precede l’Europa (233) che non riesce nel sorpasso La squadra delle Americhe conquista la IAAF Continental Cup a Ostrava, in Repubblica Ceca. Al termine di due intense giornate di sfide, con un totale di 262 punti, precede l’Europa (233) che non riesce nel sorpasso, inseguito per tutto il secondo pomeriggio di gare, e cede quindi il trofeo ...

Supermoto delle Nazioni - il ct Beltrami ha reso noto l’elenco dei piloti che comporranno la Squadra italiana : Il commissario tecnico della FMI ha convocato tre piloti per il Supermoto delle Nazioni, che si terrà a Valencia il prossimo 30 settembre Il 30 settembre il Circuit de la Ribera ospiterà il Supermoto delle Nazioni. I migliori atleti della disciplina si affronteranno sul tracciato situato a Valencia, in Spagna, con l’obiettivo di rappresentare al meglio il loro Paese. La squadra italiana è stata presentata oggi a Sestriere (TO), ...

Inter - Suning pronto all'esordio in Champions League della Squadra nerazzurra : L'Inter in questa stagione tornera' a partecipare alla Champions League dopo quasi sette anni di assenza. Un risultato raggiunto dopo anni di sacrifici e anche alcuni fallimenti. Un risultato arrivato alla seconda stagione con a capo della societa' Suning. Il colosso di Nanchino si è insediato a capo dell'Inter a giugno 2016 e sin da subito il diktat è stato quello di riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Un risultato non ancora ...

Italia-Polonia 0-0 LIVE - inizia la Nations League della Squadra di Mancini : Prende il via tra pochi minuti la Nations League dell’Italia, una competizione che può dare importanti indicazioni per il Ct Roberto Mancini, si gioca allo stadio Dall’Ara di Bologna. Alla fine l’allenatore azzurro ha scelto Bernardeschi per il ruolo di attaccante esterno, a centrocampo c’è Pellegrini. Nel frattempo ecco alcuni video esclusivi di CalcioWeb, riprese realizzate da Vanni Zagnoli, il sopralluogo in ...

Roma - ecco la nuova Squadra femminile della serie A : le colleghe di De Rossi&Co sfilano a piazza di Spagna : Vogliamo appassionare le persone, avvicinarle al mondo del calcio femminile' le parole dell'allenatrice giallorossa, in linea col capitano Bartoli: 'Da Romana e Romanista è un privilegio indossare la ...

Maradona nuovo allenatore della Squadra messicana Dorados : Ha anche attirato i titoli dei giornali con le sue buffonate alla Coppa del Mondo di quest'anno in Russia, facendo gesti offensivi ai tifosi sudcoreani durante la partita contro l'Argentina e fumando ...

Il caso della fascia da capitano di una Squadra di calcio - spiegato : La fascia della discordia. Su uno dei simboli più importanti del calcio moderno si sta consumando una vera battaglia, senza esclusione di colpi, tra giocatori e federazione italiana. E se quest’ultima arriva a minacciare multe e sanzioni, dall’altra si fa strada la consapevole volontà di tirare dritto ugualmente e, eventualmente, di pagare per quello che viene ritenuto un gesto di poco buon senso e che limita la ...

Real Madrid - Lopetegui convinto delle potenzialità della Squadra : “Siamo forti anche senza CR7” : “Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo. Non dubiterei mai delle qualità dei ‘miei’ giocatori: siamo una grande squadra“. Così Lopetegui, successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid, si è pronunciato ai microfoni di The Stile riconoscendo anche il lavoro sensazionale svolto da Zizou. L’ex commissario tecnico della Spagna, inoltre, pensa che “Luka Modric vincerà il Pallone ...

Minorenne sorpreso in possesso di droga - denunciato dalla Squadra anticrimine della Polizia : L'Aquila - Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un giovane 17enne, avezzanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, nel corso di un servizio mirato della squadra anticrimine del Commissariato di P.S. di Avezzano, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, Hashish e Marijuana, già divisa in singole dosi e pronta per lo spaccio, per un totale di circa ...

Volley - Mondiali 2018 : la probabile formazione dell’Italia - quale sarà il sestetto titolare? La Squadra delle Olimpiadi… : Non sembrano esserci grandi dubbi su quale sarà il sestetto titolare dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale sembra avere trovato la formazione tipo da schierare per la rassegna iridata, il CT Chicco Blengini ha già individuato da tempo la squadra da mandare in campo durante l’appuntamento più importante dell’intera stagione: si tratta del sestetto che assicura più garanzia per disputare una ...

Slittino - la preparazione della Squadra di Coppa del Mondo prosegue tra Bressanone e Maranza : Il gruppo di Coppa del Mondo fra Bressanone e Maranza, gli juniores e i giovani a Malles Continua fra Bressanone e Maranza la preparazione della squadra di Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ludwig Rieder, Emanuel Rieder, Felix Schwarz, Patrick Rastner, Andrea Voetter e Sandra Robatscher nel periodo che va lunedì 3 a ...

Pazzesco affondo del ct della Croazia - fischiano le orecchie di Ronaldo : 'è solo un egoista - non lo vorrei in Squadra' : Il ct della nazionale vice campione del mondo non risparmia invece elogi per Modric: ' una persona brillante sempre disposta ad aiutare gli altri. Non lo ha cambiato né la fama né il Real Madrid né ...