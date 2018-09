Spazio | ecco Iridium Next | la più grande costellazione al mondo di satelliti di TLC

Spazio : ecco cos’è il Mars Helicopter - il piccolo elicottero solcherà i cieli del Pianeta Rosso : Il Mars Helicopter è piccolo elicottero autonomo, sviluppato dalla NASA, che viaggerà a bordo della missione Mars 2020, in programma tra due anni. Il suo compito è fungere da dimostratore tecnologico per veicoli dello stesso tipo che potrebbero essere usati per le missioni esplorative del futuro. L’elicottero ha un peso piuma di 1,8 chili ed è munito di doppie pale controrotanti in grado di compiere circa 3000 giri al minuto. A bordo sono ...

Spazio & tecnologia : ecco l’app della NASA che fa scattare un selfie tra stelle e pianeti : La NASA ha voluto festeggiare in modo speciale i 15 anni dal lancio del telescopio Spitzer: lanciato il 25 agosto 2013, avrebbe dovuto funzionare per circa 3 anni, ma gode ancora di ottima salute e nel corso della sua missione ha catturato spettacolari immagini. Le straordinarie foto di Spitzer diventano lo sfondo dei selfie grazie a un’app sviluppata dalla NASA: basta posizionare il ritratto al centro di una cornice per inserirlo in un ...

Ecco il suono dei robot nello Spazio : Un tour all’interno del laboratorio di robotica del Goddard Space Flight Center della Nasa ci fa ascoltare il suono delle macchine che daranno forma al futuro dell’esplorazione spaziale. In particolare, un robot che volerà in orbita, coi suoi motori, i freni e i rumori delle operazioni di cui sarà incaricato. Ma non solo. Scopri tutti gli altri in questo video, realizzato dall’Agenzia spaziale americana. (Nasa) The post Ecco il ...

Spazio : ecco come costruire un rover marziano con il manuale della NASA : rover come Curiosity e Opportunity hanno permesso agli scienziati di conoscere il Pianeta Rosso in modo accurato e ravvicinato. Ora – riporta Global Science – chiunque potrà apprendere le competenze necessarie a creare questi robot spaziali, usando le istruzioni del nuovo progetto del Jet Propulsion Laboratory della NASA chiamato “Open Source rover”. Il progetto – pubblicato sulla piattaforma GitHub – mira a realizzare ...

Spazio : dai satelliti agli asteroidi - ecco di cosa si occuperebbe la Space Force di Trump : L’amministrazione Trump ha annunciato l’ambizioso piano di introdurre una nuova Space Force come sesto ramo dell’esercito americano entro il 2020. La proposta ha già suscitato diverse opposizioni e potrebbe aver bisogno dell’approvazione del Congresso. Trump ha fortemente sostenuto l’idea della creazione di un servizio militare focalizzato sullo Spazio che abbia la stessa importanza dell’Air Force e dell’esercito e il Vicepresidente Mike Pence ...

L’Egitto dallo Spazio : ecco una suggestiva immagine a colori reali di Sharm El Sheikh [FOTO] : Il satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus ci porta sopra Sharm El Sheikh, Egitto. Famosa come località di vacanza, sulla punta meridionale della Penisola del Sinai, questa striscia costiera che si estende lungo il Mar Rosso è costellata di bar, ristoranti ed alberghi. Si ritiene che già a partire dal IV Secolo a.C gli antichi greci e romani trascorressero le loro vacanze in Egitto. Questa suggestiva immagine a colori reali ...

Spaziometria : dalla geometria all’ambo secco. : Spaziometria, dalla figura geometrica piramidale a base romboidale si elaborano due ambi secchi, da mettere in gioco su tre ruote. Spaziometria, come dalla figura riportata qui sotto, nell’arco temporale che va dal 07/06/2018 al 21/07/2018 è stata individuata la piramide a base rombo, sulle ruote di Cagliari, Firenze e Genova. La base e composta dal numero 15, mentre la doppia […] L'articolo Spaziometria: dalla geometria ...

Shangai : ecco una delle città più popolose del mondo vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la città di Shangai, Cina. Una delle più popolose del mondo con circa 24 milioni di persone, la città è visibile nella parte in basso a destra dell’immagine, appena sopra la foce del fiume Yangtze. Un importante centro finanziario globale, la città è anche sede dei più trafficati porti commerciali al mondo grazie alla sua posizione strategica sul delta del fiume ...

Space Economy - Spazio privato : ecco i possibili scenari per il 2019 - dal turismo spaziale alla ISS : Ormai è un dato di fatto: la moderna corsa allo spazio si fonda sempre più sul settore privato. Dal progetto di colonie lunari alla conquista di Marte, dallo sviluppo di razzi a basso costo fino ad arrivare alle future navette per turisti miliardari: le nuove direzioni della Space Economy dipendono in gran parte dagli investimenti di aziende nate con obiettivi visionari, come SpaceX di Elon Musk o Blue Origin di Jeff Bezos. Le principali agenzie ...

