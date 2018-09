Spagna | Luis Enrique | ' Modric? No | il migliore al mondo è Messi!'

Spagna - i primi cambiamenti di Luis Enrique e le cose ancora da migliorare : La Nazionale iberica ha offerto una prestazione importante nel debutto in Nations League, battendo l'Inghilterra 2-1. Allo svantaggio di Rashford ha risposto prima Saul e poi Rodrigo, regalando il ...

Spagna - Luis Enrique strizzacervelli : porta la Roja all'Escape Room : 'Tutti pronti alle 16.30, andiamo a fare un'attività fuori dal ritiro'. Questo il criptico messaggio passato ieri da Luis Enrique ai suoi giocatori, da tre giorni convocati a Las Rozas, il centro ...

Spagna - le nuove regole di Luis Enrique : ... che dovranno essere invece occasione di confronto e di convivialità per gli uomini chiamati a risollevare quella che un tempo nemmeno troppo lontano era considerata la Nazionale più forte al mondo. ¡...

Spagna - Diego Costa rinuncia alla convocazione : Luis Enrique chiama Iago Aspas : Diego Costa non sarà disponibile per le gare delle Furie Rosse contro Inghilterra e Croazia dell’8 e dell’11 settembre. L’attaccante dell’Atletico Madrid, che sta per diventare padre, ha rinunciato alla convocazione e sarà assente nel doppio impegno valido per la Nations League. Luis Enrique ha deciso di sostituire Diego Costa con Iago Aspas, attaccante del Celta Vigo già convocato da Lopetegui agli ultimi ...

Piqué : 'Ho parlato con Luis Enrique : lascio la Spagna' : ROMA - Alla vigilia della Supercoppa spagnola tra Barcellona e Siviglia, Gerard Piqué ha ufficializzato che il suo ritiro dalla nazionale spagnola è definitivo e irrevocabile. 'Una settimana o due fa ...

Spagna - Luis Enrique si presenta : “non ci saranno rivoluzioni - ma solo evoluzioni. Lopetegui? Non lo commento” : Il nuovo commissario tecnico delle ‘Furie Rosse’ si è presentato in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni “La parola fallimento è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni, ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato durante i Mondiali alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell’essere spagnoli. Non ci sarà una ...